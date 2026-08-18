La Siria ha accusato Israele di aver condotto un raid aereo contro un aeroporto militare nella provincia nord-occidentale di Idlib. L'attacco, avvenuto nelle prime ore del giorno, ha colpito una struttura che, secondo fonti dei servizi di sicurezza siriani, è in disuso e sarebbe stata bersaglio di velivoli non identificati.

Dettagli dell'attacco all'aeroporto di Abu Dhouhour

Una fonte militare, citata dalla televisione siriana, ha dettagliato l'operazione: "Gli aerei dell’occupazione israeliana hanno preso di mira questa mattina presto la pista dell’aeroporto militare di Abu Dhouhour con otto attacchi", causando "solo danni materiali".

Non si sono registrate vittime. L'episodio è significativo poiché, come riportato dal Times of Israel, rappresenta il primo attacco di questo tipo da parte dell’aeronautica israeliana dal marzo scorso, un fatto rilevante nel contesto regionale.

Reazioni internazionali e la posizione degli Stati Uniti

L’azione militare ha suscitato una ferma reazione dagli Stati Uniti. Tom Barrack, inviato speciale americano in Siria, ha definito l’episodio "un’escalation non necessaria", che non favorisce la stabilità regionale. Washington, ha precisato Barrack, privilegia un "dialogo logico" per le dinamiche siriane, esprimendo preoccupazione per l'aumento delle tensioni in un'area già fragile e instabile.

Il contesto dell'aeroporto militare di Abu Dhouhour

L’aeroporto militare di Abu Dhouhour, bersaglio del raid, è una struttura strategica ma attualmente in disuso, situata nella provincia di Idlib. Questa regione, nel nord-ovest della Siria, è stata negli ultimi anni un epicentro di scontri, consolidandosi come una delle aree più instabili e contese del Paese. La sua posizione la rende un punto focale per le dinamiche di sicurezza regionali, e azioni militari qui possono avere ampie ripercussioni.