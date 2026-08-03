La Regione Campania ha prontamente risposto all'emergenza scaturita dal sisma che ha interessato i Campi Flegrei lo scorso 31 luglio, approvando un primo pacchetto di misure urgenti. L'intervento è mirato a fornire immediata assistenza alla popolazione del Comune di Pozzuoli, una delle aree maggiormente colpite dall'evento sismico che ha reso necessarie diverse ordinanze di sgombero.

Per far fronte alle necessità più impellenti, la Giunta regionale ha stanziato un finanziamento di un milione di euro. Questa somma, prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste della Regione, è destinata a sostenere i nuclei familiari che sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni.

In particolare, il contributo per l'autonoma sistemazione (Cas) permetterà al Comune di Pozzuoli di erogare con tempestività il supporto economico essenziale agli sfollati.

Accoglienza e soluzioni abitative per gli sfollati

Oltre al sostegno economico diretto, la Regione Campania ha predisposto soluzioni concrete per l'ospitalità temporanea delle persone evacuate. È stata attivata una proficua collaborazione con Federalberghi Campania, finalizzata a garantire l'accoglienza degli sfollati qualora le strutture previste dal Piano comunale di protezione civile non fossero sufficienti o disponibili. A integrazione di queste misure, è stato altresì disposto l'utilizzo delle strutture dell'ex Covid Residence situate presso l'Ospedale del Mare, in sinergia con la Asl Napoli 1 Centro, offrendo così ulteriori opzioni abitative provvisorie per chi si trova in difficoltà.

L'impegno della Regione e del Comune di Pozzuoli

L'azione della Regione Campania evidenzia la priorità di un intervento rapido ed efficace per gestire l'emergenza abitativa e salvaguardare la sicurezza dei cittadini coinvolti. Il Comune di Pozzuoli, in quanto diretto beneficiario delle risorse stanziate, assumerà la responsabilità cruciale dell'erogazione dei contributi e della gestione complessiva delle soluzioni abitative temporanee. La variazione di bilancio approvata dalla Giunta regionale assicura la copertura finanziaria immediata, garantendo l'operatività degli interventi programmati per la popolazione colpita dal sisma del 31 luglio.