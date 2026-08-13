Il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto il ricorso di una donna affetta da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), stabilendo che le aziende sanitarie coinvolte debbano completare gli adempimenti per rendere possibile la procedura di suicidio medicalmente assistito. La notizia è stata diffusa dall’Associazione Luca Coscioni, tramite l’avvocata Filomena Gallo.

Questa importante ordinanza giunge a seguito di un’udienza nella quale la paziente, collegata da remoto e comunicando attraverso un puntatore oculare, ha ribadito al giudice la sua ferma volontà, chiedendo di non subire ulteriori attese.

Il magistrato ha riconosciuto che «il trascorrere del tempo e l’assenza di tempi certi avrebbero compromesso il diritto della ricorrente, considerata la gravità e la progressione irreversibile della sua patologia».

Disposizioni del tribunale e tempi operativi

Il tribunale ha specificamente ordinato alla Usl Toscana Nord Ovest di fornire all’Asl Napoli 3 Sud il dispositivo per l’autosomministrazione, già impiegato in un precedente caso in Toscana. La consegna dovrà avvenire entro sette giorni lavorativi a partire dal 29 agosto 2026. Tutti i costi relativi alla procedura saranno interamente a carico dell’azienda sanitaria. Una nuova udienza è già stata calendarizzata per il 24 settembre 2026, con l’obiettivo di verificare l’effettiva esecuzione di quanto stabilito.

L’avvocata Filomena Gallo ha commentato il provvedimento, definendolo «importante perché trasforma il riconoscimento dei requisiti della malata in obblighi concreti e tempi definiti». Ha inoltre evidenziato come, a distanza di oltre un anno dalla richiesta della donna, il tribunale abbia chiarito che gli ostacoli amministrativi e organizzativi non possono più ostacolare l’esercizio di una scelta già riconosciuta come legittima.

Profilo della paziente e percorso etico-sanitario

La paziente, identificata come Ada, una donna campana di 44 anni colpita da SLA, aveva già ottenuto il via libera dal Comitato etico dell’Asl per accedere alla morte volontaria assistita, in linea con i requisiti stabiliti dalla Corte costituzionale.

Ada, che comunica attraverso un puntatore oculare, ha affidato un video messaggio alla voce della sorella per esprimere la sua condizione e rivendicare il suo diritto a una morte dignitosa. Recentemente, l’azienda sanitaria ha avviato la fase di individuazione del farmaco e delle specifiche modalità di autosomministrazione.

Questa decisione del tribunale si inserisce nel solco del parere positivo già espresso dal Comitato etico e rappresenta una tappa significativa nel percorso di tutela dei diritti dei pazienti affetti da patologie gravi e irreversibili, come la SLA, che necessitano di assistenza continua e non sono più in grado di comunicare autonomamente.