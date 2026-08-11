Un uomo di 61 anni è stato investito da un Suv la sera del 10 agosto 2026 a Spessa Po, in provincia di Pavia, dopo aver sorpreso dei ladri nella sua abitazione. Rientrando a casa verso le 19.00, l'uomo e la moglie hanno trovato i malviventi all'interno della proprietà.

I ladri, scoperti, si sono dati immediatamente alla fuga a bordo di un Suv. Il proprietario di casa ha tentato di inseguirli, ma durante la fuga i banditi lo hanno deliberatamente travolto con il veicolo. Soccorso dal 118, il sessantunenne è stato trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia.

Ricoverato con fratture, non è in pericolo di vita, ma la prognosi rimane riservata.

Indagini e testimonianze

Le forze dell'ordine hanno avviato indagini per fare luce sull'accaduto. La moglie della vittima, pur non avendo riportato conseguenze fisiche, è stata ascoltata dai Carabinieri come testimone. Le sue dichiarazioni sono cruciali per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

I militari dell'Arma indagano per il tentato furto e l'investimento. Posti di blocco sono stati predisposti tra le province di Pavia e Lodi per intercettare veicolo e fuggitivi. Si esaminano le immagini delle telecamere per acquisire ulteriori elementi.

Ricovero al Policlinico San Matteo

Il Policlinico San Matteo di Pavia, dove l'uomo è in cura, è una delle principali strutture ospedaliere della Lombardia. La vittima riceve le cure necessarie. Il pronto soccorso, operativo ventiquattro ore su ventiquattro, assicura assistenza tempestiva.