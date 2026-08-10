Il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, è stato vittima di un furto di identità digitale sulla piattaforma Facebook. L'amministrazione comunale ha reso noto che, a partire dal 21 luglio, è stato attivato un profilo falso, facilmente riconoscibile per la presenza della "è" accentata nel nome, ovvero “Andréa Sisti sindaco”. Da questo account non autorizzato sono state inviate numerose richieste di amicizia a nome del primo cittadino, generando confusione e potenziali rischi per gli utenti.

Il Comune ha prontamente invitato i cittadini a prestare la massima attenzione, sottolineando l'importanza di non accettare alcuna richiesta di amicizia proveniente dal profilo in questione e di non condividere né diffondere in alcun modo il suo contenuto.

È stato inoltre precisato che l'unica pagina ufficiale del sindaco è quella pubblica, denominata “Andrea Sisti Sindaco”, identificabile attraverso l'account @andreasistisindaco. L'amministrazione ha voluto chiarire che non esiste alcun profilo personale privato riconducibile al sindaco, ribadendo la natura pubblica e ufficiale della pagina autentica per evitare fraintendimenti.

Denuncia alle autorità e invito alla segnalazione

A seguito dell'accaduto, l'ufficio legale del Comune di Spoleto ha già provveduto a presentare una denuncia formale alla polizia postale. L'ente sta ora monitorando costantemente la situazione per prevenire ulteriori danni e per tutelare l'immagine e la sicurezza del sindaco e della comunità.

Si rinnova l'appello a chiunque abbia ricevuto una richiesta di amicizia dal profilo falso a non interagire in alcun modo con l'account e a procedere con la segnalazione diretta a Facebook, contribuendo così attivamente alla rimozione del profilo non autorizzato e alla protezione degli altri utenti.

Il ruolo della polizia postale nella tutela digitale

La polizia postale è l'organo specializzato nella prevenzione e repressione dei reati informatici, tra i quali spicca il furto di identità digitale. Tra i suoi compiti istituzionali rientra la fondamentale tutela dei cittadini e delle istituzioni da attacchi informatici e la gestione delle segnalazioni relative a profili social falsi, come quello che ha coinvolto il sindaco di Spoleto.

La collaborazione sinergica tra gli enti locali e la polizia postale si rivela essenziale per contrastare efficacemente fenomeni di questo tipo e per garantire una maggiore sicurezza digitale nell'ambiente online, proteggendo gli utenti da truffe e abusi.