Un uomo di 27 anni, di origine marocchina, è stato raggiunto da un provvedimento cautelare che include il divieto di avvicinamento e l’applicazione del braccialetto elettronico. La misura è stata disposta dal Gip ed eseguita dai Carabinieri di Castello d’Argile, nel Bolognese, a seguito di indagini per lesioni personali aggravate e atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L’ordinanza impone all’indagato di mantenere una distanza di almeno mille metri dalla persona offesa, con l’obiettivo primario di garantirne la sicurezza.

L’inchiesta ha preso avvio dalla denuncia dettagliata presentata dalla donna, che ha ricostruito un periodo di vessazioni.

Il calvario sarebbe iniziato all’inizio di febbraio, quando, al culmine di una discussione scaturita dalla richiesta di restituzione di denaro che l’uomo le avrebbe sottratto per alimentare il suo vizio del gioco d’azzardo, la donna sarebbe stata violentemente aggredita. L’ex compagno l’avrebbe colpita con calci e pugni, provocandole un politrauma cranico che ha richiesto una prognosi di ventuno giorni.

Le condotte persecutorie e il clima di terrore

Anche dopo la fine della relazione e l’allontanamento dall’abitazione condivisa, il 27enne avrebbe continuato a perseguitare l’ex compagna. Nei mesi successivi all’aggressione, l’uomo avrebbe esercitato un controllo assillante sulle sue abitudini quotidiane e sulle sue frequentazioni.

Gli investigatori hanno documentato un episodio particolarmente significativo in cui l’indagato si sarebbe presentato di notte, in evidente stato di ebbrezza, trattenendosi contro la volontà della donna per chiederle insistentemente altro denaro da destinare al gioco. Queste continue e intrusive condotte avrebbero generato nella vittima un profondo stato di ansia e un clima di terrore.

Il braccialetto elettronico: uno strumento essenziale di protezione

L’applicazione del braccialetto elettronico, in aggiunta al divieto di avvicinamento, si configura come uno strumento essenziale per la protezione della persona offesa. Questo dispositivo tecnologico permette alle forze dell’ordine di monitorare costantemente la posizione dell’indagato, verificando in tempo reale il rispetto delle distanze imposte dal giudice e consentendo un intervento tempestivo in caso di violazione.

La sua adozione è sempre più diffusa nei casi di violenza relazionale e stalking, specialmente in contesti familiari o di ex convivenza. L’obiettivo è interrompere i comportamenti persecutori e garantire maggiore sicurezza alla vittima, in conformità con le normative italiane per la tutela delle vittime di violenza domestica e atti persecutori.