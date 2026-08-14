La Regione Veneto ha istituito una specifica unità organizzativa regionale Antimafia, iniziativa annunciata dal presidente Alberto Stefani. L'obiettivo è rafforzare il ruolo della Regione nella difesa e promozione della legalità, affiancando i comuni veneti nel contrasto alle infiltrazioni mafiose sul territorio.

La nuova struttura, operativa dagli uffici di Palazzo Balbi, offrirà supporto ai comuni e alle organizzazioni del terzo settore, in particolare nell'accesso e gestione del riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Il presidente Stefani, che ha assunto la delega "antimafia" a fine maggio, ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la vigilanza e di coinvolgere i cittadini nella lotta contro le mafie, definite "fenomeni umani destinati ad avere una fine".

La presenza mafiosa in Veneto: un quadro preoccupante

Il contesto che ha portato alla creazione dell'unità Antimafia è delineato da dati allarmanti. Nel 2024, il Veneto ha registrato 27.743 reati-spia di infiltrazione mafiosa, posizionandosi come la terza regione italiana. Il biennio 2022-2023 ha visto un totale di 55.824 casi, con un incremento del 68% rispetto al periodo pre-pandemia.

A livello provinciale, nel 2023 Verona ha guidato con 6.040 reati-spia, seguita da Venezia (5.755) e Vicenza (5.498). Le interdittive antimafia sono state 270 nel biennio 2022-2023 (+1.185% rispetto al 2018-2019), con 53 solo nel 2023 (+112% rispetto al 2022). Nel 2025, le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) hanno raggiunto quota 10.758.

Sei maxiprocessi regionali hanno coinvolto 328 imputati, di cui il 43% di origine veneta.

Beni confiscati e strategie di contrasto

La gestione dei beni confiscati rappresenta un pilastro dell'azione della nuova unità. A giugno 2026, si contano 283 beni immobili destinati e 226 in amministrazione. L'attenzione si estende anche al Tribunale di Venezia, riconosciuto come snodo cruciale nel contrasto alla criminalità organizzata.

La presenza di diverse associazioni mafiose in Veneto è accertata processualmente da oltre trent'anni, con particolare radicamento nelle aree del veronese, veneziano e alto padovano. Queste organizzazioni hanno esteso i loro interessi in numerosi settori dell'economia legale, spesso sfruttando la complicità di parte del mondo imprenditoriale. La nuova struttura regionale intende rafforzare la prevenzione e il contrasto, promuovendo attivamente la legalità e il riutilizzo sociale dei beni sottratti alla criminalità.