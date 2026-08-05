Un nuovo e audace assalto a uno sportello bancomat ha scosso la Puglia nella notte tra il 4 e il 5 agosto. L'episodio, avvenuto intorno alle 3 del mattino, ha preso di mira l'ufficio postale di Stornarella, in provincia di Foggia. Quattro individui, con il volto coperto per eludere l'identificazione, hanno messo in atto la cosiddetta tecnica della "marmotta": un ordigno esplosivo è stato posizionato con precisione nella fessura dell'Atm, provocando una violenta detonazione che ha distrutto lo sportello Postamat.

Nonostante la spettacolarità dell'esplosione, i malviventi non sono riusciti nel loro intento.

Dopo il colpo, sono fuggiti rapidamente a bordo di un'auto di grossa cilindrata, ma senza bottino. Le immediate verifiche condotte dai Carabinieri e dagli artificieri, giunti da Bari, hanno confermato che la cassaforte dello sportello era rimasta intatta e che, fortunatamente, nessuna somma di denaro era stata sottratta. Le indagini sono state prontamente avviate e si stanno avvalendo delle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell'area, nella speranza di identificare i responsabili.

La reazione della comunità e i precedenti

L'accaduto ha suscitato forte preoccupazione a Stornarella. Il sindaco, Massimo Colia, ha espresso il suo rammarico sui social media, ricordando un episodio analogo avvenuto "meno di un anno fa, nell’ottobre 2025".

Colia ha enfatizzato come questi attacchi vadano oltre il mero danno materiale, colpendo un servizio essenziale per l'intera comunità: "cittadini, anziani, famiglie e attività economiche" dipendono da questi servizi. Il primo cittadino ha inoltre sollevato una questione cruciale, quella della certezza della pena, definendola "il primo deterrente contro chi continua a colpire i nostri territori" e auspicando una risposta ferma e rapida da parte della giustizia.

Un'ondata di assalti in Puglia

L'episodio di Stornarella si inserisce in un contesto più ampio di criminalità che sta interessando la regione. Si tratta infatti del quinto assalto di questo genere registrato in Puglia nell'arco di pochi giorni.

La cronaca recente riporta altri eventi simili, come quello avvenuto a Villanova di Ostuni. Qui, nella stessa notte, un'esplosione ha devastato lo sportello bancomat della Bcc, e in quel caso i malviventi sono riusciti a impossessarsi di una parte del denaro. Anche in questa circostanza, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti per le operazioni di messa in sicurezza. Questi attacchi seriali evidenziano una preoccupante escalation, con il solo Brindisino che ha già visto il terzo caso di assalto a sportelli bancomat in un lasso di tempo molto breve.