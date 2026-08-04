Le associazioni dei familiari delle vittime della strage di Bologna hanno espresso il loro dissenso riguardo alle recenti dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente del Senato Ignazio La Russa. In occasione della commemorazione dell'attentato del 2 agosto, i rappresentanti delle associazioni hanno definito le parole di Meloni una "nota stonata" e quelle di La Russa "dolorose", suscitando amarezza.

Le reazioni dei familiari e il richiamo alla verità

Il presidente dell'Associazione tra i familiari delle vittime, Paolo Bolognesi, ha sottolineato che la lettera inviata da Giorgia Meloni in occasione dell'anniversario è stata percepita come una "nota stonata".

Bolognesi ha aggiunto che le dichiarazioni di Ignazio La Russa sono state vissute come "particolarmente dolorose" dai parenti delle vittime. Le associazioni hanno ribadito l'importanza della memoria e della ricerca della verità su quanto accaduto il 2 agosto 1980.

La commemorazione annuale e l'impegno delle associazioni

La commemorazione della strage si è svolta, come ogni anno, presso la stazione di Bologna, il luogo simbolo dell'attentato che il 2 agosto 1980 causò la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200 individui. Le associazioni dei familiari delle vittime continuano a svolgere un ruolo centrale nel mantenere viva la memoria dell'evento e nel chiedere giustizia e chiarezza sulle responsabilità.

L'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna è nata con lo scopo di sostenere i parenti delle vittime e promuovere iniziative di memoria e sensibilizzazione pubblica.

Durante la commemorazione, i rappresentanti delle associazioni hanno rimarcato la necessità di proseguire nell'accertamento della verità storica e giudiziaria, sottolineando che ogni dichiarazione pubblica delle istituzioni viene attentamente valutata dai familiari e dalla cittadinanza coinvolta.