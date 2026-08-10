La stazione ferroviaria di Taranto segna un importante passo avanti nel suo percorso di ammodernamento e riqualificazione. A partire dal 10 agosto 2026, sono infatti entrati in funzione quattro nuovi ascensori, un'iniziativa di Rete Ferroviaria Italiana volta a migliorare significativamente l'accessibilità dello scalo. Questi moderni impianti elevatori collegano direttamente il sottopasso della stazione con l'atrio principale e i marciapiedi dedicati ai treni, garantendo un servizio continuativo dalle 4 del mattino all'1:30 di notte. Ogni ascensore è progettato per trasportare fino a otto persone, offrendo così una maggiore comodità a tutti i viaggiatori.

Interventi completati e in fase di ultimazione per la stazione di Taranto

L'attivazione dei nuovi ascensori si inserisce in un più ampio e complesso programma di riqualificazione della stazione di Taranto, che ha già visto il completamento di numerosi interventi strutturali e funzionali. Tra le opere già ultimate figurano l'innalzamento di tutti i marciapiedi, essenziale per facilitare l'accesso ai convogli, e la completa ripavimentazione delle aree interessate. È stato inoltre implementato l'inserimento di percorsi tattili, un dettaglio cruciale per garantire l'autonomia e la sicurezza dei passeggeri con disabilità visive. Il rinnovamento ha interessato anche le pensiline, ora completamente rifatte, e l'intero sistema di illuminazione, che contribuisce a creare un ambiente più sicuro e accogliente.

Parallelamente, il restyling del sottopasso si avvia verso la sua fase conclusiva, mentre la biglietteria e l'atrio, entrambi oggetto di una profonda riqualificazione, sono stati riaperti al pubblico, presentandosi con un aspetto completamente rinnovato e funzionale.

Miglioramento sismico e restyling architettonico dell'edificio

L'edificio principale della stazione di Taranto è stato al centro di un significativo intervento di miglioramento sismico, un aspetto fondamentale per la sicurezza e la durabilità dell'infrastruttura. Questo lavoro è stato affiancato da un restyling architettonico, impiantistico e funzionale che ha trasformato l'aspetto e l'efficienza della struttura. Le facciate dell'edificio sono in fase di ultimazione per quanto riguarda la loro riqualificazione, così come i lavori sui piani superiori, che completeranno l'opera di rinnovamento complessivo.

Anche il fabbricato della Polfer ha beneficiato di un'ampia serie di interventi: le facciate sono state completamente riqualificate, i bagni al primo piano sono stati rifatti, la copertura è stata impermeabilizzata per garantirne la protezione dagli agenti atmosferici e i locali al piano terra sono stati oggetto di bonifica, assicurando un ambiente salubre e funzionale per il personale e i servizi correlati.

Un investimento da 13 milioni di euro con riconoscimenti internazionali

L'intera opera di riqualificazione della stazione di Taranto rappresenta un investimento economico di notevole entità, pari a circa 13 milioni di euro. Questo progetto è stato finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sottolineando l'importanza strategica dell'intervento nel contesto delle infrastrutture nazionali.

L'impegno verso l'eccellenza e la sostenibilità è stato riconosciuto a livello internazionale attraverso l'ottenimento di prestigiose certificazioni: la certificazione Leed for Transit Station e la certificazione Envision Design livello Gold. Questi attestati non solo confermano l'elevata qualità dell'intervento, ma ne sottolineano anche la profonda sostenibilità ambientale, sociale ed economica, posizionando la stazione di Taranto come un modello di infrastruttura moderna e responsabile. Tali interventi sono stati concepiti per elevare gli standard di accessibilità, sicurezza e qualità dei servizi offerti ai viaggiatori, consolidando la posizione della stazione di Taranto tra le infrastrutture ferroviarie più all'avanguardia e sostenibili del panorama nazionale.