La Sala operativa della protezione civile regionale ha diramato un'allerta arancione per temporali forti che interesserà la Toscana centro-settentrionale. L'avviso è valido dalle ore 22 di oggi, 20 agosto, fino alle ore 18 di domani, venerdì 21 agosto. Il resto della regione sarà invece sotto allerta gialla. Questa decisione è stata presa in seguito alle previsioni che indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con particolare attenzione alle zone di nord-ovest della regione.

Per la giornata di domani, venerdì 21 agosto, sono attesi forti temporali che si estenderanno dal nord-ovest al resto della Toscana.

Le previsioni indicano la possibilità di forti colpi di vento e grandinate, con cumulati massimi di pioggia che potranno raggiungere i 70-100 millimetri e, localmente, fino a 150 millimetri. L'intensità oraria delle precipitazioni potrebbe arrivare a 60-80 millimetri. È stata inoltre emessa un'allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale su Toscana centrale e Lunigiana.

Previsioni meteo e aree interessate

L'allerta arancione riguarda specificamente le aree centro-settentrionali della Toscana, mentre le restanti zone della regione rimangono sotto allerta gialla. Una perturbazione atlantica sta interessando il Mediterraneo centrale, portando precipitazioni da sparse a diffuse, prevalentemente a carattere temporalesco.

Questi fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. L'allerta arancione è stata valutata anche su parte di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria, oltre che sulla Toscana, per oggi e domani.

Gestione delle criticità e ruolo della Protezione Civile

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta riporta le situazioni di rischio idrogeologico e idraulico previste. Le strutture territoriali di Protezione Civile sono incaricate della gestione delle informazioni sui livelli di allerta regionali e delle azioni di prevenzione adottate nei singoli territori. Il quadro meteorologico e delle criticità previste viene aggiornato quotidianamente sulla base delle nuove previsioni e dell'evolversi dei fenomeni.