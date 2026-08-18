Tra il 13 e il 18 agosto 2026, il pronto soccorso dell’azienda ospedaliera di Terni ha registrato un totale di 770 accessi. In questo periodo, sono stati gestiti 32 codici rossi, indicando pazienti con condizioni cliniche gravissime che hanno richiesto interventi immediati e prioritari. Rispetto all'anno precedente, il 2026 ha visto un aumento di 300 accessi dall'inizio dell'anno. Nello specifico, sabato 15 agosto sono stati cinque i codici rossi trattati, mentre domenica 16 agosto i casi di massima urgenza sono saliti a dodici.

Gestione delle emergenze e capacità organizzativa

La giornata di domenica 16 agosto è stata particolarmente impegnativa a causa di un grave incidente stradale in via Borzacchini. L'evento ha richiesto l'attivazione immediata delle procedure previste per l'accesso simultaneo di più codici rossi. L’ospedale ha dimostrato una notevole capacità di risposta, rimodulando tempestivamente le proprie risorse assistenziali e coinvolgendo diversi reparti e professionisti. Questo ha permesso di garantire una presa in carico immediata dei feriti, mantenendo al contempo la continuità dell’assistenza per tutti gli altri utenti. L'azienda ospedaliera Santa Maria ha già evidenziato questa efficienza in occasioni precedenti, come l'emergenza verificatasi il 2 agosto presso il lago di Piediluco.

In quell'occasione, l'attivazione del Peimaf, il Piano di emergenza interna per il massiccio afflusso di feriti, ha permesso di gestire un evento con numerose vittime e feriti, assicurando la piena operatività dei servizi ospedalieri grazie all’impegno straordinario di tutto il personale coinvolto.

Ruolo strategico e interventi per l'efficienza

Il Santa Maria di Terni è riconosciuto come ospedale Hub regionale e sede di Dea di II livello. In virtù di questo ruolo, l'ospedale si impegna quotidianamente per offrire la migliore risposta possibile ai cittadini che necessitano del pronto soccorso, privilegiando la presa in carico diretta dei pazienti e, quando possibile, evitando trasferimenti verso altre strutture.

Negli ultimi anni, la direzione aziendale ha implementato diverse misure organizzative volte a migliorare la gestione dei flussi e a ridurre i tempi di permanenza in pronto soccorso. Tra queste figurano l'introduzione della figura del flussista, il potenziamento delle attività di bed management, l'implementazione del sistema informatico “Bed Advisor”, l'attivazione di un'area medica a bassa intensità assistenziale, il rafforzamento della funzione dell'hospitalist e una maggiore integrazione con gli ospedali e le strutture territoriali della Usl Umbria 2 per favorire dimissioni e trasferimenti appropriati.

Nonostante questi significativi interventi, in periodi di particolare pressione assistenziale o di massiccio afflusso di pazienti, specialmente in caso di maxi emergenze o casi gravi, possono verificarsi inevitabili allungamenti dei tempi di attesa per i pazienti con quadri clinici meno severi.

Questo accade perché la priorità viene sempre attribuita alle condizioni più urgenti, in base a criteri clinici codificati e condivisi a livello nazionale. Per migliorare ulteriormente l’accoglienza e ridurre il disagio dei cittadini in attesa, la direzione aziendale ha recentemente completato l’ampliamento dei locali del pronto soccorso, procedendo contestualmente al rinnovo degli impianti e all’adeguamento degli spazi assistenziali.

L'impegno del personale: la dichiarazione del direttore sanitario

Il direttore sanitario del Santa Maria, Domenico Montemurro, ha ribadito l'impegno costante dell'ospedale, affermando che “pur potendo verificarsi situazioni di particolare affollamento, tutti i pazienti vengono sempre presi in carico e assistiti secondo la priorità clinica e con la massima attenzione da parte dei professionisti sanitari, ai quali va il ringraziamento della direzione per l’impegno quotidianamente profuso anche nelle circostanze più complesse”.