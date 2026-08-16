Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle ore 5.49 di questa mattina, 16 agosto 2026, interessando l'area al confine tra Liguria e Toscana. Il sisma, seppur di moderata intensità, è stato distintamente avvertito anche sul territorio ligure, generando una comprensibile apprensione, in particolare nella zona dello Spezzino.

L'evento sismico ha innescato una risposta immediata: la sala operativa della Protezione civile della Regione Liguria si è prontamente attivata. In un'ottica di prevenzione e verifica, sono stati immediatamente contattati i Comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra e Sarzana, località considerate più prossime all'epicentro, per raccogliere le prime informazioni e accertare l'assenza di danni a persone o cose.

L'intervento della Protezione Civile e il monitoraggio costante del territorio

Dalle prime verifiche effettuate dalla Protezione civile regionale, è emerso che, fino a questo momento, non sono state segnalate criticità di alcun tipo nei territori direttamente interessati dalla scossa. Questa prima valutazione positiva non ferma però le attività di controllo: per garantire la massima sicurezza e prevenire qualsiasi potenziale problematica, nel corso dell'intera mattinata verranno effettuate verifiche approfondite sul territorio. Queste ispezioni mirano a un'accurata ricognizione per accertare la stabilità delle strutture e l'integrità delle infrastrutture locali, dalle abitazioni alle vie di comunicazione.

La sala operativa regionale continuerà a monitorare attentamente la situazione, mantenendo un canale di comunicazione aperto e costante con tutti i Comuni coinvolti. Ogni eventuale segnalazione da parte dei cittadini o riscontro di problematiche durante le verifiche sul campo verrà immediatamente gestito e coordinato a livello regionale, assicurando una risposta tempestiva, organizzata e mirata a tutelare la sicurezza della collettività.

Dettagli tecnici del sisma e l'ampia area colpita

I dati sismici disponibili indicano che la scossa di magnitudo 3.7 è stata localizzata con precisione nell'area di confine tra la Liguria e la Toscana. Più specificamente, l'epicentro è stato individuato tra i territori di Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara, e Romito Magra, in provincia di La Spezia.

La profondità stimata del sisma è di circa 10 chilometri, un fattore che ha contribuito alla sua percezione in un'ampia zona geografica, estendendosi oltre i comuni immediatamente adiacenti all'epicentro.

Il terremoto è stato avvertito in un raggio significativo, stimato fino a circa 60-70 chilometri dal punto di origine, interessando così diverse località e comuni limitrofi in entrambe le regioni. La Protezione civile della Regione Liguria, in stretta collaborazione con le autorità locali, mantiene un coordinamento stretto e continuo con i Comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra e Sarzana. Questo impegno congiunto assicura un monitoraggio costante della situazione e la capacità di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Le verifiche sul campo proseguiranno nelle prossime ore e giorni, con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia delle infrastrutture locali, mantenendo alta l'attenzione sulla stabilità del territorio.