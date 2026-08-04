Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito la zona di Pisa nella mattinata del 4 agosto, alle 10:15, generando apprensione e portando molte persone in strada. L'evento sismico, registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), ha avuto l'epicentro a circa sette chilometri a ovest di Pisa e una profondità di otto chilometri. La vibrazione è stata avvertita distintamente in un'ampia area del nord della Toscana, estendendosi dalle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara fino a Firenze.

L'immediata reazione al sisma ha visto decine di cittadini, in particolare nel centro di Pisa, lasciare uffici ed edifici per precauzione.

Il governatore Eugenio Giani ha confermato l'intensità della percezione, indicando che il numero unico regionale per le emergenze 112 ha ricevuto centinaia di chiamate. Giani ha rassicurato: 'Al momento nessuna segnalazione di feriti. Sono in corso alcune evacuazioni nella zona a scopo precauzionale'. Le autorità stanno monitorando la situazione, attivando le verifiche necessarie con il sistema regionale di protezione civile per accertare l'assenza di danni a persone o cose.

Precedente attività sismica

L'evento odierno non è il primo a interessare la zona. Pochi giorni prima, nella notte tra il 30 e il 31 luglio, all'1:30, l'Ingv aveva già registrato un'altra scossa di magnitudo 2.8. Anche in quell'occasione, l'epicentro era localizzato nel territorio pisano, a tre chilometri da San Giuliano e a quattro da Pisa.

Fortunatamente, come per l'evento più recente, non erano stati segnalati danni a persone o strutture.

Dettagli sismici e monitoraggio

I dati forniti dall'Ingv indicano che il terremoto del 4 agosto ha avuto un'origine ipocentrale a circa otto chilometri di profondità, un fattore che ha contribuito alla sua ampia percezione. La sensibilità sismica del nord della Toscana è nota, e per questo le autorità locali e regionali hanno prontamente attivato tutte le procedure di controllo e monitoraggio. L'attenzione sulla sicurezza della popolazione rimane elevata, con un costante presidio per garantire una risposta efficace e tempestiva, assicurando che ogni potenziale rischio sia valutato e gestito con la massima priorità.