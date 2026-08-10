Un violento terremoto di magnitudo 7.4 ha scosso la Colombia questa mattina, causando un bilancio provvisorio di 74 vittime. Il sisma, che ha interessato principalmente le regioni centrali e occidentali del Paese, si è verificato alle 7:34 di lunedì 10 agosto 2026, con una scossa durata ben quattro minuti. L'epicentro è stato localizzato a San José del Palmar, nel dipartimento di Chocó, a una profondità di 96 chilometri.

Le autorità hanno confermato che la città di Pereira, nel dipartimento di Risaralda, è tra i centri più duramente colpiti, registrando la maggior parte dei decessi.

Tra le vittime, purtroppo, anche tre bambini, deceduti nel comune di Calima El Darién a seguito del crollo di un muro. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio e si teme possa aggravarsi man mano che proseguono le operazioni di soccorso e le verifiche nelle aree maggiormente interessate.

Danni estesi e città coinvolte

Oltre a Pereira, il sisma ha causato danni significativi e ulteriori vittime in centri urbani come Cali, Manizales e Armenia. I dati preliminari indicano almeno 40 decessi a Pereira e altri 27 nel Valle del Cauca, escludendo per il momento la città di Cali. Il terremoto ha innescato il crollo di numerosi edifici e interruzioni dei servizi essenziali in diverse aree densamente popolate, un impatto notevole considerando che l'epicentro era situato in una zona rurale.

In risposta all'emergenza, il presidente Abelardo de la Espriella ha immediatamente convocato un Puesto de Mando Unificado e si è recato personalmente a Pereira per monitorare da vicino la gestione della crisi. Le squadre di soccorso sono attivamente impegnate nelle città colpite, conducendo ricerche tra le macerie e valutando la stabilità degli edifici danneggiati per garantire la sicurezza.

Il contesto di rischio sismico in Colombia

La Colombia è un Paese ad alto rischio sismico, data la sua posizione strategica alla convergenza di ben tre placche tettoniche e la sua inclusione nel “cinturón de fuego del Pacífico”. Questa complessa conformazione geologica porta a una media di circa 50.000 sismi al mese, sebbene la maggior parte di essi sia impercettibile alla popolazione.

La storia sismica del Paese annovera eventi tragici, come il terremoto di Armenia del 1999, di magnitudo 6.2, e quello che colpì Popayán nel 1983.

Le autorità proseguono incessantemente il monitoraggio della situazione, fornendo costanti aggiornamenti sulle operazioni di soccorso e sul numero delle vittime, mentre le verifiche su edifici e infrastrutture nelle zone colpite continuano senza sosta.