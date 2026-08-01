Un terremoto di magnitudo 4.7 ha scosso l'area dei Campi Flegrei nella serata di venerdì 31 luglio 2026, alle ore 19:46, provocando un totale di ventisei feriti. L'epicentro del sisma è stato localizzato proprio nella zona flegrea, a pochi chilometri dal cuore di Napoli, e la scossa è stata distintamente percepita dalla popolazione, generando apprensione e causando danni strutturali ad alcuni edifici.

Il bilancio aggiornato dei feriti, fornito dalle autorità competenti, indica che ventuno persone sono state assistite presso l'ospedale di Pozzuoli e altre cinque all'ospedale di Giugliano.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha precisato che, delle ventisei persone coinvolte, cinque rimangono tuttora ricoverate, e tra queste, due versano in condizioni più critiche, identificate con un codice rosso. La situazione è costantemente monitorata per garantire il massimo supporto ai cittadini colpiti dall'evento sismico.

La risposta della Protezione Civile e l'assistenza immediata

Immediatamente dopo la forte scossa, il servizio nazionale della Protezione Civile ha attivato tutte le procedure di emergenza. Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha spiegato che, grazie all'efficace coordinamento dell'unità di crisi dipartimentale, è stato possibile disporre rapidamente l'attivazione del volontariato.

Questa mobilitazione ha permesso di fornire assistenza tempestiva alla popolazione, in particolare a coloro che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni.

Per affrontare l'emergenza abitativa nella notte successiva al sisma, sono stati allestiti ben 185 posti letto all'interno del palazzetto dello sport di Pozzuoli. Questa misura si è rivelata fondamentale per accogliere le persone che non potevano rientrare nelle proprie case a causa dei danni o per motivi precauzionali, garantendo loro un riparo sicuro e assistenza.

Campi Flegrei: un'area sotto costante osservazione

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha confermato l'intensità della scossa e la sua percezione diffusa, sottolineando come l'evento abbia effettivamente causato danni visibili agli edifici nell'area interessata.

I comuni di Pozzuoli e Giugliano, dove si sono registrati i feriti e dove l'impatto è stato maggiore, sono stati al centro delle operazioni di soccorso e verifica.

L'epicentro del sisma, individuato nella zona dei Campi Flegrei, riaccende l'attenzione su questa area vulcanica attiva. Negli ultimi anni, la regione è stata oggetto di un monitoraggio costante e approfondito da parte delle autorità scientifiche e civili, proprio per la sua peculiare natura geologica. La vigilanza continua è essenziale per prevenire e gestire al meglio eventuali futuri eventi sismici o vulcanici, garantendo la sicurezza della popolazione che risiede nelle immediate vicinanze di Napoli.