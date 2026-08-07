È partito nel primo pomeriggio del 7 agosto 2026 dall’aeroporto di Roma Fiumicino il terzo Convoy della campagna Let Cuba Breathe, promossa dall’Agenzia di Interscambio Culturale ed Economico con Cuba (AICEC). Il convoglio trasporta 79 casse di aiuti: farmaci, materiale medico-sanitario, latte in polvere per i reparti pediatrici, materiale scolastico e sportivo. La missione, che si protrarrà fino al 21 agosto, mira a portare supporto concreto alla popolazione cubana (11 milioni di persone) e a rispondere al “bloqueo” imposto dagli Stati Uniti.

Le tappe sull’isola includono Granma, Santiago, Maisí, Baracoa e L’Avana.

Il 12 agosto è prevista la consegna di beni all’Ospedale Pediatrico e alla Sala di Oncologia di Santiago; il 14 e 15 agosto donazioni a scuole e ospedali. Oltre al carico da Roma, si aggiungono donazioni spagnole già a Cuba. In parallelo, la rete di solidarietà italiana ha raccolto ulteriori 120 casse (tra Torino e Reggio Emilia) e 1.500 casse a Milano (grazie a CONACI e al Consolato Cubano di Milano). Questo materiale partirà a fine agosto con un container dedicato, in un invio distinto.

La campagna Let Cuba Breathe: l'impegno europeo

La campagna Let Cuba Breathe è nata per fornire aiuti concreti al popolo cubano, colpito da oltre sessant’anni di restrizioni economiche, commerciali e finanziarie imposte dagli Stati Uniti.

L’iniziativa, con forte partecipazione italiana ed europea, ha incluso tra giugno e luglio 2026 un percorso itinerante attraverso nove paesi e diciassette città, culminato a Roma il 10 luglio. Durante il tour, tredici eventi pubblici hanno coinvolto venticinque associazioni unite dalla solidarietà verso Cuba.

Continuità della solidarietà

Questo Convoy segue due precedenti spedizioni (marzo e aprile 2026), che hanno già portato aiuti sull’isola e sensibilizzato l’opinione pubblica sulle conseguenze delle restrizioni economiche. La spedizione attuale, nota anche come “Nuestra América Convoy to Cuba”, si svolge tra il 7 e il 21 agosto, mantenendo aperto il coinvolgimento di associazioni e cittadini internazionali. L’iniziativa prosegue nella raccolta e nell’invio di beni di prima necessità: farmaci, materiale sanitario e prodotti per l’infanzia, per sostenere scuole, ospedali e strutture pediatriche cubane.