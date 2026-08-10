La Regione Toscana ha varato una misura straordinaria per i pendolari che utilizzano i treni regionali: nel mese di ottobre 2026, sarà applicato uno sconto del 50 per cento sul costo degli abbonamenti mensili validi. Questa importante decisione, approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore ai trasporti Filippo Boni, giunge come risposta diretta ai gravi disagi che hanno colpito gli utenti nel mese di luglio. I disservizi erano stati causati dai lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino, a Firenze, che avevano comportato significative interruzioni della circolazione ferroviaria e notevoli difficoltà per i viaggiatori abituali.

Questa iniziativa, definita straordinaria e una tantum, è stata resa possibile grazie al recupero di ben 1,5 milioni di euro. Tali fondi provengono direttamente dalle penali applicate a Trenitalia a seguito dei disservizi. L'assessore Boni ha chiarito che queste risorse sono destinate a "tornare progressivamente ai pendolari che hanno subito un disagio straordinario", evidenziando la volontà di compensare direttamente gli utenti. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha inoltre specificato che l'operazione non graverà sul bilancio regionale, poiché i fondi recuperati erano già stati destinati al sistema ferroviario e derivano specificamente dalle sanzioni imposte all'operatore per le criticità riscontrate.

Dettagli della misura e le sue motivazioni

La delibera regionale è chiara: lo sconto del 50 per cento sarà applicato in maniera esclusiva agli abbonamenti mensili validi per il solo mese di ottobre 2026. L'iniziativa ha l'obiettivo primario di compensare i pendolari per le difficoltà affrontate a luglio, periodo in cui i lavori infrastrutturali a Firenze hanno causato interruzioni e significative alterazioni nella regolarità del servizio ferroviario regionale. Questo provvedimento, finanziato con i 1,5 milioni di euro delle penali a Trenitalia, si configura come un intervento temporaneo ma concreto, mirato a offrire un sostegno tangibile a coloro che dipendono quotidianamente dal trasporto su rotaia.

Gestione delle risorse e l'impegno della Regione

La Regione Toscana ha specificato che la decisione di destinare le risorse recuperate esclusivamente ai pendolari che hanno subito i disagi risponde a un preciso obiettivo: garantire un utilizzo mirato ed efficace dei fondi derivanti dalle penali. Con questa iniziativa, la Regione intende rafforzare il principio secondo cui le somme ottenute a seguito di disservizi debbano essere restituite direttamente agli utenti coinvolti. L’assessore Filippo Boni ha ribadito con fermezza che "le risorse recuperate attraverso le penali tornano progressivamente ai pendolari che hanno subito un disagio straordinario". A sua volta, il presidente Eugenio Giani ha confermato questa linea, affermando che "abbiamo deciso di farle tornare ai pendolari" e sottolineando come la Regione abbia scelto di non incidere sul bilancio pubblico, ma di impiegare fondi già previsti e vincolati per il settore ferroviario.