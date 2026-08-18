È morto dopo 45 giorni di ricovero Alberto Cremonini, 19 anni, studente del liceo scientifico Righi di Bologna. Il giovane era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 2 luglio, quando era stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L'incidente dopo l'esame di maturità

L'incidente era avvenuto lungo viale Pepoli, a Bologna, non lontano dal liceo frequentato dal ragazzo. Sul posto erano intervenuti gli operatori della Polizia locale.

Cremonini aveva appena sostenuto la prova orale dell'esame di maturità.

Uscito da scuola, stava attraversando sulle strisce pedonali per raggiungere la corriera. In quei momenti è stato investito da un'auto condotta da un uomo di 59 anni.

Dopo l'impatto, il 19enne era stato trasportato all'ospedale Maggiore in codice di media gravità. Le sue condizioni, però, si sono progressivamente aggravate.

Il trasferimento al Sant'Orsola

Il giovane era stato successivamente trasferito al Policlinico Sant'Orsola, dove era stato ricoverato in terapia intensiva. Dopo oltre un mese di ricovero, è morto nella giornata di domenica. Per l'automobilista coinvolto nell'incidente potrebbe ora configurarsi l'accusa di omicidio stradale.