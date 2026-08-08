Quattro persone hanno tragicamente perso la vita l'8 agosto 2026 a Rio de Janeiro, in seguito allo schianto di un elicottero nel cuore del Parco nazionale di Tijuca. Le vittime sono state identificate come tre turiste colombiane – Rocio Cubillos, Sofia Murillo e Wendy Manrique, tutte appartenenti alla stessa famiglia – e il pilota brasiliano, Alessandro Rocha. Le donne avevano intrapreso un volo panoramico di circa venti minuti, caratterizzato dalla modalità “doors off” (senza porte), una scelta popolare per ammirare al meglio i principali punti turistici della città, inclusa la suggestiva foresta di Tijuca.

Dinamiche dell'incidente e complesse operazioni di soccorso

L’elicottero coinvolto nell'incidente, un modello Robinson R44, è precipitato in una zona boschiva estremamente scoscesa e di difficile accesso, situata nelle immediate vicinanze della Vista Chinesa, un rinomato punto panoramico. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente ardue, richiedendo l'intervento di circa quaranta vigili del fuoco, undici mezzi e quattro unità operative specializzate. Per raggiungere il luogo dello schianto e riuscire a domare l'incendio che si era rapidamente propagato nella vegetazione circostante, è stato indispensabile ricorrere a tecniche di corda e all'utilizzo di specifiche attrezzature di sicurezza.

Purtroppo, non ci sono stati superstiti; tutti e quattro gli occupanti sono stati trovati carbonizzati.

Contesto del luogo e indagini in corso

La Vista Chinesa è una località molto apprezzata e frequentata sia dai turisti che dai residenti di Rio de Janeiro, celebre per il suo distintivo padiglione in stile orientale, eretto all'inizio del XX secolo come omaggio agli immigrati cinesi che introdussero la coltivazione del tè nella città. La zona dell'incidente si trova inoltre in prossimità del maestoso monumento del Cristo Redentore e rientra abitualmente nei percorsi delle escursioni turistiche in elicottero, che offrono viste spettacolari sulle montagne ricoperte di foresta che si fondono con il paesaggio urbano.

A seguito della tragedia, i sentieri e l'intera area panoramica sono stati temporaneamente chiusi per facilitare le delicate operazioni di recupero e messa in sicurezza. Il Centro di Investigazione e Prevenzione di Incidenti Aeronautici (Cenipa) della Forza Aerea Brasiliana ha avviato un'indagine approfondita per accertare le cause esatte dell'incidente, che al momento rimangono sconosciute. Le condizioni meteorologiche al momento dello schianto erano stabili, un dato che esclude a priori le forti raffiche di vento che avevano interessato la città il giorno precedente.

Questo tragico evento segna il secondo incidente aereo a Rio de Janeiro in meno di due mesi. Il 14 giugno, infatti, una collisione tra due elicotteri nel quartiere di Recreio dos Bandeirantes aveva già causato la morte di sei persone, evidenziando una preoccupante serie di incidenti nel settore aereo della metropoli brasiliana.