Un tragico incidente ferroviario ha causato la morte di un giovane di 24 anni questa mattina alla stazione di Albisola, in provincia di Savona. L'episodio, avvenuto intorno alle 5, ha visto l'immediato intervento di numerosi mezzi di soccorso, ma ogni tentativo di salvare il ragazzo si è rivelato vano.

Sul posto sono giunti la Croce Verde di Albisola, il personale del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Nonostante la tempestività degli interventi, per il giovane non c'è stato nulla da fare: il suo decesso è stato constatato sul luogo dell'investimento.

Circolazione ferroviaria sospesa e disagi

L'incidente ha avuto immediate e significative ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. La linea Genova-Ventimiglia è stata interrotta nel tratto tra Savona e Cogoleto per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. Questa sospensione ha generato notevoli disagi, con ritardi e cancellazioni che hanno interessato sia i treni Intercity che quelli regionali.

Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente

Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono state prontamente avviate. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella stazione di Albisola, considerate un elemento cruciale per fare luce sulle circostanze della tragedia.

Le autorità competenti, inclusi i Carabinieri, stanno raccogliendo ogni elemento utile, comprese eventuali testimonianze, per definire con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato alla fatale collisione. La collaborazione tra le forze dell'ordine e il personale sanitario è fondamentale anche per le operazioni di recupero della salma e la gestione della scena dell'incidente, garantendo la raccolta accurata delle prove.