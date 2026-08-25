Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte sulla Provinciale 17, la strada che collega Salice Salentino a Veglie, in provincia di Lecce. La collisione, di particolare violenza, ha coinvolto due veicoli e ha avuto un esito fatale: due coniugi, un uomo di 51 anni e la moglie di 47, entrambi residenti a Nocera Superiore (Salerno), hanno perso la vita.

Le vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente con una Mercedes. Quest’ultima era condotta da un 41enne originario di San Pietro Vernotico e proveniva dalla direzione opposta.

L’impatto è stato devastante, non lasciando scampo ai due occupanti della Panda, che sono deceduti sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto lavorare per estrarre i corpi delle vittime dalle lamiere accartocciate della Fiat Panda. Il conducente della Mercedes, rimasto ferito nell’incidente, è stato prontamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, una delle principali strutture sanitarie della provincia, dove ha ricevuto le cure necessarie.

I rilievi e le indagini in corso

Per i rilievi di rito e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro mortale, sono giunti sul posto i militari della Stazione dei Carabinieri di Salice Salentino e un equipaggio della sezione Radiomobile.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini necessarie per determinare con precisione le cause che hanno portato allo scontro e per accertare eventuali responsabilità. La Provinciale 17, teatro dell’accaduto, è un’arteria viaria di importanza strategica per il collegamento tra i comuni della zona salentina.

L’incidente ha richiesto un intervento coordinato e tempestivo da parte di tutte le squadre di soccorso, dai Vigili del Fuoco ai Carabinieri, passando per il personale sanitario. Le operazioni di messa in sicurezza della zona e i primi accertamenti sono proseguiti per diverse ore nella notte. La comunità di Nocera Superiore è stata colpita da questa tragica notizia, che ha spezzato la vita dei due coniugi in un momento di viaggio.

Le autorità continuano a lavorare per fare piena luce sull’accaduto, analizzando ogni dettaglio per comprendere le circostanze che hanno portato a questo drammatico scontro frontale. L’attenzione è ora rivolta alla conclusione delle indagini, che forniranno un quadro più completo della dinamica dell’incidente sulla strada provinciale salentina.