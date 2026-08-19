Un tragico incidente aereo ha scosso la comunità di Fuscaldo, in Calabria, dove un ultraleggero precipitato ha causato la morte di due persone. Il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, ha espresso il proprio profondo cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle vittime: Carlo Arnulfo, sessantaquattro anni e originario di Roma, e Angela Buccico, cinquantacinque anni, proveniente da Matera. Il velivolo, sul quale i due viaggiavano, è stato ritrovato in località Laghicello, nel territorio comunale di Fuscaldo, ponendo fine a giorni di apprensione.

La notizia della tragedia ha colpito duramente le comunità coinvolte.

A Fuscaldo, in particolare, è giunto Rocco Buccico, vicesindaco di Matera e fratello di Angela Buccico, per seguire da vicino gli sviluppi e stare accanto ai propri cari. Il sindaco Middea ha sottolineato la gravità del momento, affermando: “È un momento di profondo dolore, che colpisce loro, le città di Matera e di Roma e l'intera comunità di Fuscaldo. Oggi, le parole sembrano non essere sufficienti di fronte ad una tragedia così dolorosa. Possiamo soltanto raccoglierci nel silenzio, nel rispetto e nella preghiera, facendo sentire alle famiglie di Carlo ed Angela che non sono sole. Fuscaldo si stringe attorno a loro con profonda commozione”. Le sue parole riflettono il sentimento di lutto e la partecipazione che ha unito le diverse città.

Le ricerche e il ritrovamento del velivolo scomparso

Il ritrovamento dell’ultraleggero e dei corpi delle vittime è avvenuto dopo intense e prolungate operazioni di ricerca. Le tracce del velivolo si erano perse già dal sedici agosto, quando era partito da Capo d’Orlando con destinazione Sibari. Da quel momento, si erano attivate le squadre di soccorso per localizzare il mezzo e le due persone a bordo.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati per giorni nelle aree di Fuscaldo e Falconara Albanese, nel cosentino, setacciando il territorio in cerca di indizi. La Prefettura di Cosenza aveva prontamente attivato il piano di ricerca delle persone scomparse, coordinando gli sforzi di tutte le forze in campo.

Un impegno congiunto che ha visto l'impiego di numerose risorse e la partecipazione di volontari, tutti mossi dalla speranza di un esito diverso, purtroppo non concretizzatosi con il tragico ritrovamento.

Solidarietà e il sostegno della comunità

In questo momento di grande dolore, la comunità di Fuscaldo ha dimostrato una straordinaria solidarietà. Il sindaco Middea ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati nelle ricerche, in particolare ai soccorritori e ai cittadini di Fuscaldo. “Fin dai primi momenti, si sono messi spontaneamente a disposizione, dimostrando ancora una volta solidarietà, generosità ed un profondo senso di appartenenza”, ha dichiarato il primo cittadino, evidenziando il prezioso contributo della popolazione locale.

L’intera comunità si è stretta attorno alle famiglie colpite dal lutto, manifestando cordoglio e partecipazione. La tragedia ha creato un legame di commozione che ha unito non solo Fuscaldo, ma anche le città di origine delle vittime, Roma e Matera, in un comune sentimento di dolore e vicinanza. La memoria di Carlo Arnulfo e Angela Buccico rimane viva nelle parole di chi li ha ricordati e nell'impegno di chi ha cercato di aiutarli.