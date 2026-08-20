Un ultraleggero è precipitato in località Laghicello di Fuscaldo, nel Cosentino, in un tragico incidente che ha visto a bordo l'assenza della scatola nera, un dispositivo non previsto per questa tipologia di velivolo. La conferma di tale assenza è giunta da fonti vicine all'inchiesta, avviata dalla Procura di Paola. Questa circostanza rappresenta una sfida significativa per gli inquirenti, che non potranno contare sui dati elettronici di volo e sulle comunicazioni registrate per una ricostruzione dettagliata della dinamica dell'accaduto.

Per far luce sulle cause del disastro, la Procura di Paola ha già conferito gli incarichi ai consulenti tecnici.

Sono stati nominati l'ingegnere Walter Curione, proveniente dall'Aeronautica Militare, e Salvatore Cetraro, ingegnere e consulente di fiducia. Il loro compito principale sarà quello di analizzare i resti del piccolo aereo, con l'obiettivo di verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza del biposto e di stabilire le ragioni che hanno portato il velivolo a impattare contro il suolo. Nel frattempo, le operazioni di recupero dell'ultraleggero sono ancora in corso nella frazione montana di Fuscaldo, condotte dal nucleo Saf dei Vigili del fuoco.

Le vittime del tragico schianto e le indagini forensi

L'incidente ha avuto un tragico epilogo con il ritrovamento dei corpi senza vita degli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico, individuati insieme ai resti del velivolo nei pressi di un piccolo invaso lacustre naturale sempre a Laghicello di Fuscaldo.

Le salme sono state rimosse dal luogo dello schianto nella giornata precedente, e l'autopsia sui corpi delle vittime è stata fissata per lunedì 24 agosto. L'esame sarà eseguito dall'equipe di medicina legale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Catanzaro, diretta dalla dottoressa Isabella Aquila, e sarà cruciale per ottenere ulteriori elementi utili all'inchiesta.

Dettagli del volo e l'identità delle vittime

L'ultraleggero era decollato da Capo d'Orlando, in Sicilia, con l'intenzione di raggiungere l'aviosuperficie di Sibari. Tuttavia, il mezzo non è mai giunto a destinazione, facendo scattare l'allarme già domenica. Le ultime celle telefoniche agganciate, che hanno permesso di circoscrivere l'area delle ricerche, risultano essere tra Fiumefreddo e Fuscaldo, dove si sono concentrate le operazioni.

Il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, ha confermato ufficialmente il ritrovamento dei resti del velivolo e dei corpi. Tra le vittime, Angela Buccico, 56 anni, era figlia di Emilio Nicola Buccico, che fu sindaco di Matera dal 2007 al 2009, e sorella dell'attuale vicesindaco Rocco. La notizia ha suscitato profondo cordoglio, con numerosi messaggi di vicinanza ai familiari e alla città di Matera, tra cui quelli espressi dal presidente della giunta regionale lucana Vito Bardi e dal ministro delle Riforme Istituzionali Elisabetta Casellati.