La Provincia di Perugia ha promosso un incontro online per l'avvio dell'anno scolastico 2026/2027, focalizzato sull'organizzazione del trasporto pubblico locale per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L'iniziativa ha coinvolto amministratori comunali, dirigenti scolastici e rappresentanti di Busitalia, Umbria Tpl e Mobilità. Il presidente provinciale, Massimiliano Presciutti, ha sottolineato l'importanza di un confronto tempestivo e ha annunciato abbonamenti agevolati a 70 euro per gli studenti.

È stata evidenziata la necessità di una programmazione del servizio basata sulle esigenze di studenti, famiglie e istituti, con un'organizzazione adeguabile ai flussi reali.

Centrale il passaggio alla settimana scolastica di cinque giorni, che richiede un coordinamento degli orari e dei rientri pomeridiani. Il piano sarà monitorato nelle prime settimane per eventuali aggiustamenti. Sandro Scappito (Busitalia) ha garantito attenzione al giovedì; Luca Patiti (Umbria Tpl) ha sollecitato feedback nei primi venti giorni. Andrea Rapicetta (Provincia) ha confermato l'impegno a coordinare i collegamenti con la Toscana. Presente anche il direttore generale Francesco Grilli.

Abbonamento agevolato per studenti

La Regione Umbria ha approvato un abbonamento annuale agevolato per il trasporto pubblico, destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Il costo è di 70 euro all'anno per famiglie con ISEE fino a 30.000 euro. Questa misura, finanziata con fondi del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, mira a ridurre le spese familiari per la mobilità scolastica.

La procedura di richiesta sarà disponibile su una piattaforma digitale Busitalia, accessibile dopo Ferragosto, per consentire alle famiglie di completare l'iscrizione prima dell'inizio scolastico. L'iniziativa è stata accolta positivamente anche da Patto Avanti Umbria, che la considera un supporto concreto al diritto allo studio, affiancandosi a misure simili per gli studenti universitari.

Monitoraggio e coordinamento operativo

Il piano di trasporto pubblico sarà monitorato nelle prime settimane del nuovo anno scolastico per individuare criticità e apportare modifiche.

Il coordinamento tra Provincia, aziende di trasporto e istituti scolastici sarà cruciale per un servizio efficace, soprattutto dopo la modifica della settimana scolastica. L'attenzione si estenderà anche al mantenimento dei collegamenti interregionali, in particolare con la Toscana.