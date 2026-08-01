La circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli è tornata alla piena regolarità intorno all’1:30 del mattino, dopo i significativi disagi causati da un evento sismico che ha interessato l’area dei Campi Flegrei. L’annuncio del ripristino è stato diffuso da Trenitalia tramite il proprio sito ufficiale, fornendo un aggiornamento cruciale per i viaggiatori.

L’evento sismico aveva provocato notevoli rallentamenti e profonde modifiche al consueto programma di traffico ferroviario. Le ripercussioni hanno coinvolto diverse tipologie di convogli, inclusi i treni Alta Velocità, gli Intercity e i Regionali, creando un impatto diffuso sulla mobilità nell'importante snodo partenopeo.

Dettagli sui disagi e il ripristino della viabilità

I ritardi treni hanno raggiunto picchi considerevoli, con tempi di percorrenza maggiori fino a 380 minuti per alcuni convogli. Nello specifico, i treni dell’Alta Velocità hanno dovuto subire deviazioni su percorsi alternativi, comportando anche limitazioni significative dei loro tragitti abituali. Anche il servizio dei treni Regionali ha risentito pesantemente della situazione, con numerose limitazioni di percorso e diverse cancellazioni che hanno interessato i pendolari e i viaggiatori locali.

Il comunicato ufficiale di Trenitalia ha confermato il ritorno alla normalità: “È tornata regolare intorno all’1:30 la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli.

Lo comunica Trenitalia sul proprio sito. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 380 minuti e sono stati deviati su percorso alternativo – si legge -. I treni Alta Velocità hanno subito limitazioni di percorso. I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni.” Questo ha segnato la fine di un periodo di forte criticità per il trasporto su rotaia nella regione.

Interventi infrastrutturali e gestione della rete a Napoli

La rete ferroviaria nell’area metropolitana di Napoli è costantemente monitorata e soggetta a periodici interventi di potenziamento infrastrutturale. In questo contesto, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha già in programma importanti lavori presso le stazioni di Napoli Piazza Amedeo e Napoli Mergellina, punti nevralgici della Metro Linea 2.

Questi interventi sono pianificati per diverse notti, distribuite tra i mesi di agosto e settembre, e sono volti a migliorare l'efficienza e la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.

Per consentire la piena e sicura operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa in specifici tratti, in particolare tra le stazioni di Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra. Queste interruzioni temporanee comporteranno anche modifiche al programma di circolazione di alcuni treni regionali. I viaggiatori sono invitati a consultare i canali ufficiali di vendita delle imprese ferroviarie per ottenere maggiori dettagli e aggiornamenti sui provvedimenti di circolazione.

Il rapido ripristino della regolarità nel nodo di Napoli, avvenuto dopo l'evento sismico, si inserisce dunque in un quadro più ampio di attenzione costante alla sicurezza e all’efficienza della rete.

Questo dimostra la capacità di gestire sia eventi straordinari e imprevedibili come un terremoto, sia i lavori programmati di manutenzione e miglioramento, garantendo la continuità e l'affidabilità del servizio ferroviario.