A partire da lunedì 24 agosto, la circolazione dei treni riprende regolarmente tra le stazioni di Perugia Ponte San Giovanni e Perugia Fontivegge. La riattivazione del servizio segue la conclusione di importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, iniziati lo scorso 14 luglio. Durante il periodo dei lavori, la mobilità dei passeggeri è stata garantita da un servizio sostitutivo di autobus.

Ripresa parziale e limitazioni del servizio

Nonostante la riattivazione, il servizio ferroviario tra Ponte San Giovanni e Fontivegge garantirà circa il 70% dei collegamenti ordinari.

Questa limitazione è dovuta a una temporanea riduzione della capacità operativa della stazione di Perugia. Nel frattempo, la circolazione ferroviaria sulla tratta Perugia-Terontola rimarrà sospesa fino al 6 settembre, con la continuità del servizio assicurata da autobus sostitutivi.

L'organizzazione delle corse prevede che, fino al 23 agosto, il cambio tra treno e autobus avvenga a Ponte San Giovanni. Dal 24 agosto, invece, i treni torneranno a servire la tratta fino a Perugia, mentre i bus proseguiranno il collegamento verso Terontola. La fermata principale degli autobus a Perugia è situata nel piazzale del Minimetrò, presso la postazione 1b, con fermate intermedie che possono variare in base alla specifica corsa.

Regole per il trasporto sui bus sostitutivi e informazioni utili

È importante notare che l'orario dei bus sostitutivi può subire variazioni in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibili aumenti dei tempi di percorrenza. Per quanto riguarda il trasporto, sui bus non è consentito viaggiare con biciclette montate, mezzi di micromobilità elettrica o animali di grossa taglia. Fanno eccezione i cani da assistenza, che sono sempre ammessi. Le biciclette pieghevoli, se chiuse in borsa, possono essere trasportate nel vano bagagli.

Per tutta la durata dell'interruzione e delle modifiche al servizio, gli sportelli delle biglietterie e i desk di assistenza alla clientela nelle stazioni di Perugia e Terni rimarranno attivi, rispettando i consueti orari di apertura.

I viaggiatori possono trovare informazioni dettagliate sugli orari e le modalità di viaggio consultando il sito web di Trenitalia, nella sezione "Infomobilità", tramite l'App Trenitalia con il servizio Smart Caring personalizzato, o contattando il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

Modifiche per i treni a lunga percorrenza

Anche i servizi a lunga percorrenza subiranno delle modifiche. Alcuni treni, come il Frecciarossa 9300 e 9329, saranno limitati a Terontola. Gli Intercity 531 e 546 non percorreranno il tratto tra Perugia e Ponte San Giovanni, mentre gli Intercity 580 e 599 seguiranno un itinerario alternativo via Orte e Chiusi in periodi specifici. Si raccomanda ai passeggeri di verificare le informazioni aggiornate prima di mettersi in viaggio.