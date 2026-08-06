In occasione della seconda tappa regionale del Vinitaly and the City, evento di rilievo in programma a Reggio Calabria l’8 e il 9 agosto, Trenitalia Regionale (Gruppo FS), in collaborazione con la Regione Calabria e ArtCal, ha annunciato l’attivazione di otto treni straordinari. Questi collegamenti aggiuntivi, operativi tra il 9 e il 10 agosto 2026, sono stati predisposti per agevolare la mobilità dei numerosi partecipanti attesi, garantendo un trasporto efficiente per l'evento.

Dettagli dei collegamenti straordinari per il Vinitaly

Gli otto treni straordinari sono stati equamente distribuiti su due direttrici chiave: quattro sulla tratta Reggio Calabria Centrale–Lamezia Terme Centrale e quattro sulla tratta Reggio Calabria Centrale–Roccella Jonica.

Questi servizi aggiuntivi sono pensati per coprire le esigenze di spostamento nelle ore notturne e del primo mattino, offrendo un supporto logistico fondamentale per l'afflusso e il deflusso dei visitatori.

Tratta Reggio Calabria Centrale – Lamezia Terme Centrale

Per la direttrice tra Reggio Calabria Centrale e Lamezia Terme Centrale, è previsto un treno con partenza da Reggio Calabria Centrale alle 2:25 e arrivo a Lamezia Terme Centrale alle 3:52, disponibile sia il 9 che il 10 agosto. In direzione opposta, da Lamezia Terme Centrale verso Reggio Calabria Centrale, sono stati programmati due treni aggiuntivi: il primo partirà il 9 agosto alle 6:10, mentre il secondo sarà operativo il 10 agosto con partenza alle 7:04.

Tratta Reggio Calabria Centrale – Roccella Jonica

Analogamente, per la tratta che collega Reggio Calabria Centrale a Roccella Jonica, è stato attivato un treno con partenza da Reggio Calabria Centrale alle 2:30 e arrivo a Roccella Jonica alle 4:10, disponibile il 9 e il 10 agosto. Per il rientro da Roccella Jonica verso Reggio Calabria Centrale, sono stati predisposti due treni: uno con partenza il 9 agosto alle 4:20 e un altro il 10 agosto alle 4:30. Questi servizi notturni e del primo mattino sono cruciali per garantire un trasporto sicuro ai partecipanti al Vinitaly and the City.

Potenziamento dei servizi ferroviari estivi in Calabria

L'introduzione di questi treni straordinari si inserisce in un contesto più ampio di potenziamento estivo dell’offerta ferroviaria in Calabria per il 2026.

Trenitalia Regionale, in collaborazione con la Regione e ARTCal, ha significativamente incrementato i collegamenti per le principali mete turistiche calabresi, rispondendo all'aumento della domanda stagionale. Questo ampliamento del servizio si avvale di una flotta modernizzata, che include quindici treni elettrici monopiano e tredici treni ibridi.

Tra le novità più rilevanti dell'offerta estiva, spiccano i treni notturni nei fine settimana sulla suggestiva Via Tropea, che tornano dopo il successo dello scorso anno. Sono previsti quattro nuovi collegamenti il venerdì e otto il sabato, operativi con diverse periodicità fino al 6 settembre. Questa iniziativa si affianca all'offerta diurna, che conta 24 collegamenti nei giorni feriali, 22 il sabato e 19 nei festivi, permettendo di raggiungere agevolmente la Costa degli Dei con fermate nelle principali località balneari.

Importanti aggiornamenti riguardano anche la linea Ionica. Per favorire gli spostamenti verso le rinomate località di mare, ogni domenica, dal 5 luglio al 30 agosto, sarà attiva una nuova coppia di treni tra Reggio Calabria e Catanzaro Lido. Il collegamento di andata partirà da Reggio Calabria Centrale alle 9:11 con arrivo a Catanzaro Lido alle 12:11, mentre il treno di ritorno partirà da Catanzaro Lido alle 20:12 e arriverà a Reggio Calabria Centrale alle 23:12.

Questi nuovi collegamenti si aggiungono ai servizi già attivi per l’estate 2026, tra cui una nuova coppia di treni tra Sibari e Crotone, in circolazione fino al 12 settembre. Inoltre, è stata effettuata una rimodulazione dell’offerta domenicale tra Reggio Calabria e Catanzaro Lido, con nuovi orari e l’estensione del servizio a tutte le fermate della linea.

Tutte queste misure sono state implementate per rispondere all’aumento della domanda turistica e per facilitare gli spostamenti verso le principali località balneari e le aree di interesse della regione, specialmente in concomitanza con eventi di grande richiamo come il Vinitaly and the City.