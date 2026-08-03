La circolazione ferroviaria sulla linea Orte-Roma è stata sospesa all'alba dopo che un treno regionale ha investito due bufale finite sui binari tra Fara Sabina e Monterotondo. L'incidente ha provocato il deragliamento delle prime due carrozze del convoglio, senza conseguenze per i passeggeri e il personale di bordo.

L'incidente

L'investimento è avvenuto intorno alle 5.10. In seguito all'urto, il treno è sviato con le prime due carrozze, riportando danni insieme all'infrastruttura ferroviaria.

A bordo del convoglio viaggiavano circa 450 persone, tutte rimaste illese.

Successivamente è emerso che gli animali investiti erano due bufale che si erano allontanate dalla mandria. Sono in corso gli accertamenti per risalire al proprietario.

I soccorsi e la viabilità ferroviaria

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi, il personale di Trenitalia e di FS Security per gestire l'emergenza e avviare le operazioni di recupero del convoglio.

I passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno diretto a Roma Tiburtina, mentre tra Fara Sabina e Monterotondo è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus.

La circolazione ferroviaria resta sospesa per consentire il recupero del convoglio e il ripristino dell'infrastruttura. I treni regionali e gli Intercity possono registrare ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso.