Il 4 agosto 2026 ha preso il via in Trentino-Alto Adige l'importante campagna di bonifica degli ordigni in alta quota per l'anno in corso. L'operazione, intitolata "Esercito, al via la campagna di bonifica ordigni in alta quota", vede impegnati i guastatori alpini del 2º Reggimento Genio della Brigata “Julia” nella neutralizzazione dei residuati bellici che continuano ad affiorare sulle Dolomiti. Questo fenomeno è purtroppo accentuato dal progressivo scioglimento dei ghiacciai, rendendo cruciale l'intervento per garantire la sicurezza di escursionisti e alpinisti che frequentano le aree montane maggiormente esposte al rischio di ritrovamento di ordigni inesplosi.

Gli specialisti dell’Esercito, che uniscono competenze tecniche approfondite sugli ordigni a elevate capacità alpinistiche, hanno già portato a termine con successo diversi interventi di disinnesco. Tra le operazioni più significative, si annoverano la bonifica di un proietto da bombarda da 90 mm risalente alla Grande Guerra, ritrovato nella suggestiva zona del Menador (Caldonazzo). Altri interventi cruciali hanno riguardato la messa in sicurezza di proietti da 75 mm rinvenuti tra Cima del Frate e Forcella Fierollo (Bieno), e la neutralizzazione di una granata d’artiglieria, residuato della Seconda Guerra Mondiale, localizzata in Val de Je, all’interno del Parco Naturale di Sennes (Marebbe).

Coordinamento e supporto alle operazioni

La campagna estiva di bonifica è stata meticolosamente pianificata dal Comando Territoriale Nord di Padova, in stretta collaborazione e coordinamento con i Commissariati del Governo di Trento e Bolzano. L'efficacia e la rapidità delle operazioni sono garantite da un sistema integrato di supporto che include i nuclei elicotteri dei Vigili del Fuoco di Trento e il 4° Reggimento AVES “Altair”. A questi si affiancano, con un ruolo fondamentale, le Forze dell’Ordine e il Soccorso Alpino, la cui sinergia permette di raggiungere e mettere in sicurezza anche le aree montane più impervie e di difficile accesso, assicurando la massima efficienza e sicurezza durante ogni fase della bonifica.

Il ruolo specialistico del 2º Reggimento Genio Guastatori Alpini

Il 2º Reggimento Genio Guastatori Alpini, parte integrante della prestigiosa Brigata Alpina “Julia”, detiene una specializzazione unica nelle operazioni di bonifica di ordigni esplosivi e residuati bellici, con una particolare expertise negli ambienti montani. L’unità è costantemente impegnata in attività di ricerca, identificazione, messa in sicurezza e successiva distruzione di ordigni inesplosi, operando in stretta collaborazione con enti civili e militari per la tutela della sicurezza pubblica nelle delicate zone alpine. Le molteplici attività del Reggimento includono anche la formazione specialistica e l'aggiornamento continuo del proprio personale, oltre alla gestione tempestiva delle emergenze che possono derivare da ritrovamenti accidentali di materiale esplosivo.