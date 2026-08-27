È morto all’età di 26 anni Marco Vecchiato, il giovane rimasto coinvolto in un incidente in moto lo scorso 14 agosto. Il decesso è avvenuto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento, dove era ricoverato da dieci giorni. Il sinistro era avvenuto sui tornanti di Passo Cereda, a Primiero San Martino di Castrozza.

Originario di Massanzago, in provincia di Padova, Marco era stato trovato privo di sensi sull’asfalto da un amico. Durante un’uscita in moto, l’amico, non vedendolo sopraggiungere, aveva ipotizzato un guasto. Tornato indietro, lo aveva trovato a terra e allertato i soccorsi.

L'incidente e i soccorsi

L’incidente si è consumato mentre Marco Vecchiato percorreva la strada provinciale 347. Il compagno di viaggio lo aveva rinvenuto riverso sull’erba a bordo strada, in stato di incoscienza. La gravità richiese l’intervento di ambulanza Suem 118 ed elisoccorso. Fu trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Chiara di Trento e ricoverato in rianimazione. Dal momento del sinistro, Marco non riprese mai più conoscenza, e la sua vita fu mantenuta artificialmente fino all'epilogo.

Il ricordo e la donazione degli organi

In un gesto di straordinaria generosità, i genitori di Marco Vecchiato hanno acconsentito all’espianto e alla donazione degli organi del figlio, un atto che darà speranza ad altre vite.

Marco era molto conosciuto a Massanzago per il suo attivo impegno con la Pro Loco locale, dove svolgeva con passione attività di animatore e DJ, rendendo vivaci gli eventi.

Ivano Basso, presidente della Pro Loco, lo ha ricordato come «un ragazzo splendido, sempre disponibile» e «uno dei nostri giovani che ci aiutava nell’organizzazione degli eventi». Gli amici della Pro Loco hanno espresso cordoglio, sottolineando la sua capacità di trasformare ogni occasione in festa. I funerali di Marco Vecchiato si terranno sabato, alle ore 10, nella chiesa di Massanzago.