Una violenta tromba d'aria si è abbattuta sul Salento, causando ingenti danni e colpendo in particolare le località di Porto Cesareo e la marina di Sant'Isidoro, nel territorio comunale di Nardò. L'ondata di maltempo ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione, interessando numerose strutture balneari. Tra queste, lo stabilimento Dinamiko Beach, un punto di riferimento cruciale per l'accoglienza e l'accessibilità delle persone con disabilità, ha subito i danni più significativi, compromettendo temporaneamente la sua operatività e la possibilità di offrire i servizi essenziali ai suoi frequentatori.

Danni estesi e la sfida della ripartenza per Dinamiko Beach

La furia degli elementi, caratterizzata da pioggia intensa e dalla tromba d'aria, ha lasciato un segno profondo sulla costa. Sulla spiaggia, si sono formate voragini che hanno alterato il paesaggio, mentre le attrezzature balneari e, soprattutto, le passerelle progettate per garantire l'accesso facilitato al mare alle persone in carrozzina, sono state gravemente danneggiate o distrutte. La situazione ha reso impossibile l'immediata riapertura. L'associazione responsabile della gestione del Dinamiko Beach ha prontamente informato la propria comunità attraverso i canali social, comunicando che, a causa dell'entità dei danni, lo stabilimento non avrebbe potuto accogliere i bagnanti il giorno successivo.

Nonostante la gravità, il messaggio ha trasmesso un forte spirito di resilienza e determinazione: “domani mattina presto saremo tutti lì, con le maniche rimboccate, pronti a ripartire e a sistemare quello che la forza della natura ha distrutto”, un chiaro invito all'azione e alla collaborazione.

L'appello alla comunità e il sostegno istituzionale

Di fronte a questa emergenza, l'associazione ha lanciato un appello alla solidarietà e al coinvolgimento attivo della comunità. L'invito è esplicito e diretto: “dare il proprio contributo con le proprie mani e la propria forza” per partecipare concretamente alle operazioni di ripristino e ricostruzione delle strutture compromesse. Questo gesto di partecipazione civica è fondamentale per accelerare il ripristino di un servizio di vitale importanza.

Il Comune di Nardò, consapevole del ruolo sociale e inclusivo del Dinamiko Beach, ha immediatamente assicurato il proprio sostegno. L'amministrazione comunale si è impegnata a supportare operatori e volontari nel ripristino dell'area. Questo sostegno istituzionale sottolinea l'importanza dell'accessibilità e della continuità dei servizi per le persone con disabilità, specialmente durante la stagione estiva, ribadendo l'impegno del territorio per l'inclusione.