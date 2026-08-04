Il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, è stato ritrovato nel Lago di Vico, a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Il recupero, avvenuto a circa venti metri dalla riva, pone fine a giorni di intense ricerche. Cavallari era scomparso il 27 luglio, dopo essersi tuffato nel lago, scatenando immediata mobilitazione. Le operazioni, complesse, si sono protratte per giorni, coinvolgendo squadre specializzate e mezzi che hanno scandagliato l'area. Il ritrovamento della salma conclude un'attesa angosciosa.

Dopo il recupero, il corpo è stato trasportato al centro logistico predisposto.

La salma è in attesa dell'ispezione necroscopica, fondamentale per determinarne le cause. L'esame sarà condotto in serata dal medico legale, a Ronciglione o all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Successivamente, come previsto dalle procedure, la salma sarà trasferita a Roma per l'autopsia, che fornirà ulteriori dettagli.

Le operazioni di ricerca nel Lago di Vico

Le ricerche di Luigi Cavallari sono state coordinate da autorità locali e hanno visto la partecipazione di operatori specializzati. Il Lago di Vico, noto per profondità e caratteristiche naturali, ha rappresentato un ambiente sfidante. Situato a Ronciglione, è un'area lacustre della provincia di Viterbo, frequentata per attività ricreative e sportive.

La zona del ritrovamento, a circa venti metri dalla riva, è stata oggetto di attenta perlustrazione.

Il contesto naturale: la Riserva del Lago di Vico

Il Lago di Vico, lago vulcanico nella provincia di Viterbo, Lazio, è Riserva Naturale del Lago di Vico dal 1982. Si estende su oltre 3.000 ettari, includendo bacino lacustre e aree boschive circostanti. Apprezzato per la qualità delle sue acque e la presenza di specie protette, il lago ha visto le operazioni beneficiare del supporto logistico delle strutture e della collaborazione delle autorità locali.