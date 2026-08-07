Un giovane di 21 anni, originario di Napoli, è stato arrestato dalla Polfer a Roma con l'accusa di truffa aggravata. Il fermo è avvenuto il 7 agosto 2026 a bordo di un treno, sul quale il sospettato era salito dopo aver perpetrato due raggiri ai danni di donne anziane in provincia di Pordenone. L'operazione ha permesso di recuperare l'intero bottino, che ora potrà essere restituito alle vittime residenti a Roveredo in Piano e Pasiano.

Le due vittime, una donna di 75 anni residente a Roveredo in Piano e un'altra di 82 anni di Pasiano, sono state ingannate attraverso la subdola tecnica della telefonata del falso poliziotto.

Il truffatore, presentandosi con false credenziali, ha convinto le donne a consegnare i loro preziosi, adducendo la necessità di proteggerli da presunti rischi o imminenti pericoli. Nel primo caso, la vittima di 75 anni ha consegnato monili in oro per un valore stimato di circa 4mila euro. Nel secondo episodio, la donna di 82 anni è stata derubata di gioielli per un valore complessivo di circa 20mila euro, oltre a 100 euro in contanti, per un danno economico significativo.

Le indagini e il recupero del bottino

Le complesse indagini che hanno portato all'identificazione e all'arresto del giovane sono state condotte congiuntamente dai Carabinieri di Sacile, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) e dalle stazioni di Prata e Fontanafredda.

Fondamentale è stata la collaborazione con la Polfer di Pordenone e Roma, che ha permesso di intercettare il sospettato. Al momento del fermo, il 21enne era ancora in possesso dell'intero bottino delle due truffe, un dettaglio cruciale che consentirà la restituzione dei beni alle legittime proprietarie. Questo arresto si inserisce in un contesto di crescente allerta: complessivamente, nella sola giornata del 6 agosto 2026, sono stati segnalati ben dieci tentativi di truffa nel Pordenonese, sebbene solo due di questi siano purtroppo giunti a compimento.

Attenzione alla truffa del "falso poliziotto": l'appello delle forze dell'ordine

La modalità operativa impiegata in questi raggiri si conferma essere la tristemente nota "telefonata del falso poliziotto", una delle tecniche più insidiose e diffuse, specificamente mirata a colpire la fascia più vulnerabile della popolazione, le persone anziane.

In schemi analoghi, come quello recentemente registrato a Gemona del Friuli, i malviventi si spacciano per membri delle forze dell'ordine o avvocati, creando un senso di urgenza e panico. Spesso, fanno leva su presunte emergenze familiari, come incidenti stradali o problemi legali che coinvolgono i figli o i nipoti delle vittime, per indurle a consegnare denaro contante e oggetti di valore. Le forze dell'ordine ribadiscono l'importanza di mantenere alta la guardia e di non fidarsi mai di richieste di denaro o beni da parte di sconosciuti, anche se si presentano con divise o tesserini. È fondamentale segnalare tempestivamente qualsiasi episodio sospetto al 112 o al più vicino comando, per contribuire a contrastare efficacemente questo tipo di criminalità.