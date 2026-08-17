Sono concentrate nell’entroterra dell’Alto Tirreno cosentino le ricerche dell’ultraleggero disperso dalla serata di ieri. I vigili del fuoco stanno proseguendo le operazioni per individuare il velivolo e le due persone che si trovavano a bordo.

Le ricerche tra terra e mare

I soccorritori, secondo quanto si è appreso, ritengono improbabile che l’ultraleggero possa essere finito in mare. Questo tipo di velivoli viaggia infatti sotto costa e, secondo l’ipotesi dei soccorritori, sarebbe stato notato dai numerosi bagnanti presenti sulle spiagge calabresi.

Nonostante questa valutazione, le ricerche vengono condotte anche sul mare. Alle operazioni si è aggiunto l’elicottero del Reparto volo di Salerno dei Vigili del fuoco, Drago VF165, che sta collaborando con il velivolo dell’Esercito e con le squadre impegnate a terra.

A bordo due persone

A bordo dell’ultraleggero risultano esserci un uomo di 64 anni, residente a Roma, e una donna di 55 anni, residente a Matera.

Il velivolo era decollato dal campo di volo di Capo d’Orlando, in provincia di Messina, ed era diretto a Sibari, frazione di Cassano allo Ionio.

Le ultime celle telefoniche agganciate dagli occupanti risultano essere quelle nella zona compresa tra Fiumefreddo e Fuscaldo.