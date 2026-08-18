Le ricerche dell'ultraleggero scomparso domenica mattina nell'alto Tirreno Cosentino sono proseguite incessantemente per l'intera giornata di martedì 18 agosto 2026, ma finora non hanno purtroppo fornito alcun esito. A bordo del velivolo si trovavano gli avvocati CarloArnulfo, 64 anni, originario di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, proveniente da Matera. L'ampia area interessata dalle complesse operazioni di soccorso si concentra nel Comune di Fuscaldo, un territorio particolarmente impervio e caratterizzato da folti boschi, elementi che rendono le attività di individuazione estremamente difficili.

Le Operazioni di Soccorso

Durante l'intera giornata, l'area designata per le ricerche, situata nel territorio di Fuscaldo, è stata oggetto di intensi sorvoli. Elicotteri e droni dei Vigili del fuoco hanno perlustrato la zona dall'alto, affiancati da un elicottero dell'Aeronautica Militare. A terra, un vasto e coordinato dispiegamento di forze ha battuto il territorio boschivo e le aree circostanti: squadre specializzate dei Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, la Protezione Civile regionale, il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria e numerosi volontari. Contemporaneamente, sul fronte marittimo, le motovedette della Guardia Costiera hanno pattugliato le acque antistanti il litorale cosentino.

Nonostante l'imponente e incessante impegno di tutti i soccorritori, non è stata rinvenuta alcuna traccia concreta dell'ultraleggero né dei suoi due occupanti. Le ricerche proseguiranno senza sosta anche durante le ore notturne, con l'impiego delle squadre a terra.

Il Contributo del Soccorso Alpino

Tra gli enti attivamente impegnati nelle complesse e delicate operazioni di ricerca e soccorso figura il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Questa organizzazione, altamente specializzata, interviene in situazioni di emergenza che si verificano in ambienti montani, ipogei e territori particolarmente impervi. Il CNSAS, riconosciuto come struttura operativa fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile, estende la sua azione su tutto il territorio nazionale.

Il suo compito primario è la ricerca e il soccorso di persone disperse o in difficoltà in zone di difficile accesso, operando in stretta e sinergica collaborazione con tutte le altre forze e autorità coinvolte nella gestione dell'emergenza in corso.

Le attività di ricerca e le operazioni di monitoraggio proseguiranno dunque senza alcuna interruzione, con l'obiettivo prioritario di individuare il velivolo scomparso e i suoi due occupanti. L'intera area interessata dall'incidente rimane sotto la stretta sorveglianza e il coordinamento costante di tutte le autorità e gli enti coinvolti, determinati a non lasciare nulla di intentato.