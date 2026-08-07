Un uomo non ancora identificato è stato rinvenuto privo di vita nelle acque antistanti lo stabilimento dei bagni Clodia a Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia, nella mattinata del 7 agosto 2026. La tragica scoperta è avvenuta intorno alle 9:30, quando alcuni ragazzi che facevano il bagno hanno notato il corpo galleggiare a pancia in giù in acqua bassa, senza dare segni di vita. L'immediato allarme ha innescato una complessa macchina dei soccorsi, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo vano.

All'allarme dei bagnanti, i bagnini dello stabilimento sono intervenuti con grande tempestività, praticando le prime manovre di soccorso in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118.

Sul posto sono giunti rapidamente anche i mezzi di soccorso avanzato, inclusa un'ambulanza e l'elisoccorso, atterrato direttamente sull'arenile. Nonostante gli sforzi congiunti, per l'uomo non c'è stato purtroppo più nulla da fare, come ha confermato Alberto Vianello, proprietario dei bagni Clodia. Il personale della Capitaneria di Porto di Chioggia ha preso in carico il caso, avviando le prime procedure investigative.

Indagini per l'identificazione e le cause del decesso

I militari della guardia costiera clodiense hanno effettuato un'attenta perlustrazione dell'arenile circostante il luogo del ritrovamento, ma non hanno rinvenuto alcun effetto personale o documento che potesse fornire indizi sull'identità dell'uomo.

Parallelamente, non sono pervenute alle autorità segnalazioni di persone scomparse che potessero corrispondere alla descrizione. Secondo le prime valutazioni effettuate sul posto, l'uomo avrebbe un'età compresa tra i 60 e i 70 anni. La mancanza di elementi identificativi rende le indagini particolarmente complesse e mirate a ricostruire ogni dettaglio utile.

La Capitaneria di Porto di Chioggia ha informato che tutte le forze dell'ordine sono state allertate e stanno operando in stretta sinergia. Questo lavoro di squadra coinvolge non solo i vari Corpi di polizia, ma anche gli assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari di Sottomarina, le strutture ricettive e i locali pubblici della zona.

L'obiettivo è raccogliere quante più informazioni possibili, attendendo eventuali segnalazioni da parte di cittadini o turisti. I militari stanno inoltre continuando a perlustrare attivamente gli arenili, nella speranza che il mare possa restituire nel frattempo qualche oggetto appartenente alla vittima, fornendo così un prezioso elemento per l'identificazione.

Un aspetto cruciale delle indagini riguarda la determinazione delle cause del decesso. Sarà fondamentale stabilire se l'uomo sia annegato o se il suo decesso sia stato causato da un malore improvviso, indipendente dall'immersione in acqua. Il corpo, rinvenuto disteso nell'acqua bassa e già privo di vita, è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sarà quest'ultima a disporre gli ulteriori accertamenti necessari, inclusa un'eventuale autopsia, che potrà fornire elementi decisivi per chiarire la dinamica e la natura della tragedia.