Un’operazione congiunta condotta dai Carabinieri delle stazioni di Visso e Ussita, in collaborazione con il servizio Igiene alimenti di origine animale dell’Ast di Macerata, ha portato al sequestro di 35 chili di carne ovina non tracciata in un ristorante a Ussita, nel cuore del Parco nazionale dei Monti Sibillini. L’intervento, avvenuto il 15 agosto durante i controlli straordinari di Ferragosto, ha rivelato la presenza di carne priva di qualsiasi documentazione attestante la sua provenienza e la conformità alle normative vigenti.

La scoperta è avvenuta mentre la carne ovina era già stata preparata per essere servita ai clienti.

Durante l’ispezione, i militari e i veterinari hanno accertato la totale assenza degli elementi indispensabili a garantirne la tracciabilità. I 35 chili di prodotto sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Ai titolari dell’attività, una coppia di 41 anni residente a Ussita, è stata comminata una sanzione amministrativa di 12mila euro per la grave violazione delle norme sulla trasparenza della filiera alimentare, un aspetto fondamentale per la sicurezza dei consumatori.

Normativa e importanza della tracciabilità alimentare

Questa operazione si inserisce in un più ampio contesto di verifiche intensificate, soprattutto durante i periodi festivi, volte a tutelare la salute pubblica e a garantire il pieno rispetto delle leggi in materia di sicurezza alimentare.

La legislazione nazionale impone che ogni prodotto di origine animale sia corredato da documentazione chiara e completa che ne certifichi l’origine e l’intero percorso all’interno della filiera. Tale requisito è cruciale non solo per la protezione dei consumatori, ma anche per assicurare la massima trasparenza e prevenire la commercializzazione di prodotti potenzialmente pericolosi o di dubbia provenienza.

Precedenti interventi nel Maceratese contro l'illegalità alimentare

Il territorio della provincia di Macerata è stato già teatro di simili interventi volti a contrastare l’illegalità nel settore alimentare. Lo scorso maggio, i Carabinieri avevano scoperto un’attività clandestina di macellazione a Trodica di Morrovalle.

In quell’occasione, furono sequestrati circa 40 animali, tra bovini e ovini, detenuti e abbattuti in condizioni igienico-sanitarie non conformi e senza alcuna documentazione di tracciabilità. L’operazione portò alla denuncia di quattro persone per macellazione abusiva e violazioni delle normative sanitarie e ambientali. Gli animali sopravvissuti furono prontamente affidati a strutture idonee, sottraendoli al circuito illegale, mentre le indagini proseguirono per ricostruire l’intera rete di distribuzione delle carni non conformi, evidenziando la persistenza di fenomeni illeciti che minacciano la sicurezza alimentare e il benessere animale nella regione.