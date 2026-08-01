Un vasto incendio è divampato nelle campagne di Bottida, in particolare nella località di Nuraghe Larattu, a partire dalla mattinata del primo agosto 2026. La gravità della situazione ha immediatamente richiesto un massiccio dispiegamento di forze per contrastare l'avanzata delle fiamme. Per lo spegnimento, è stato richiesto l'intervento urgente di due Canadair, velivoli specializzati nel contrasto agli incendi boschivi. Il Corpo forestale della Sardegna è sul posto, impegnato attivamente nelle complesse operazioni a terra, supportato da elicotteri provenienti dalle basi operative di Alà dei Sardi e Anela.

L'obiettivo primario è contenere la propagazione del rogo e mettere in sicurezza le aree circostanti, minacciate dalla rapida diffusione del fuoco.

Emergenza incendi: fiamme in diverse località della Sardegna

La giornata del primo agosto 2026 si è rivelata critica per l'isola, con numerosi focolai attivi. Oltre all'emergenza di Bottida, altri incendi sono stati segnalati contemporaneamente in diverse zone della Sardegna. Roghi di significativa entità hanno interessato i territori di Padru, Teti e Bono. Anche per l'incendio sviluppatosi a Bono, la situazione ha richiesto l'intervento dei Canadair, a testimonianza della vastità e della complessità degli scenari che le squadre di soccorso stanno affrontando.

Le operazioni di spegnimento sono condotte con il massimo impegno, coinvolgendo un'ampia gamma di mezzi aerei e numerose squadre a terra, tutte dedicate alla salvaguardia del territorio e alla messa in sicurezza delle zone colpite dalle fiamme.

Coordinamento e impiego di mezzi aerei nel contrasto ai roghi

Il Corpo forestale della Sardegna sta giocando un ruolo cruciale nel coordinamento e nella gestione di questa ondata di incendi. Per supportare le squadre a terra e intensificare le operazioni di spegnimento, sono stati impiegati elicotteri provenienti da diverse basi operative strategiche, tra cui quelle di Alà dei Sardi e Anela. In contesti simili, come già avvenuto per altri roghi divampati nella stessa giornata – ad esempio nel territorio di San Nicolò d'Arcidano e Usellus – il Corpo forestale ha fatto ricorso anche a mezzi più potenti.

Tra questi, spiccano l'elicottero Superpuma, un mezzo pesante in dotazione, e ulteriori Canadair, la cui presenza è fondamentale per un intervento rapido ed efficace dall'alto. La direzione delle operazioni è affidata ai D.O.S. (Direttori delle Operazioni di Spegnimento) delle stazioni forestali locali, che sul campo coordinano ogni singola azione. Questi interventi mirano non solo a spegnere le fiamme, ma anche a prevenire la loro ulteriore propagazione, garantendo la massima sicurezza per le aree interessate e per la popolazione. Le attività di bonifica e messa in sicurezza delle zone colpite dagli incendi proseguono senza sosta, con la presenza costante delle squadre del Corpo forestale e dei mezzi aerei, impegnati in un'opera incessante di controllo e ripristino.