Un vasto e preoccupante incendio ha colpito la piattaforma ecologica di Montebellino, situata alle porte di Pavia, nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 agosto. Il rogo, che si è sviluppato con rapidità a partire dalle 23, ha causato la distruzione di diverse tonnellate di rifiuti, prevalentemente costituiti da materiali inerti. Le fiamme, di proporzioni considerevoli, erano chiaramente visibili a molti chilometri di distanza, generando allarme e preoccupazione tra i residenti della zona del Pavese.

L'intervento dei Vigili del Fuoco e le operazioni in corso

L'emergenza ha richiesto un tempestivo e massiccio intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato senza sosta per l'intera notte per domare l'incendio. La complessità dell'operazione è stata accentuata dalla natura del materiale combusto. Attualmente, due squadre specializzate sono ancora attive sul posto, impegnate nelle delicate operazioni di smassamento del materiale bruciato. Questo processo è fondamentale non solo per estinguere completamente ogni focolaio residuo, ma anche per prevenire la formazione di nuovi inneschi, garantendo così la completa messa in sicurezza dell'intera area della piattaforma ecologica.

Accertamenti ambientali e indagini sulle cause del rogo

Parallelamente alle attività di spegnimento e bonifica, sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i tecnici dell'Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente). Il loro compito è eseguire prelievi dell'aria per verificare eventuali rischi di inquinamento ambientale derivanti dalla combustione dei rifiuti. Le indagini per stabilire le cause esatte del rogo sono in pieno svolgimento. L'ipotesi più attendibile è quella di un'autocombustione, fenomeno favorito dalle elevate temperature di questi giorni. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dell'area e della popolazione circostante, in attesa dei risultati delle analisi ambientali e delle indagini.