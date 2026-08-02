Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nella notte tra il 1° e il 2 agosto 2026 lo stabilimento dell’Italservizi, azienda specializzata nello smaltimento rifiuti. L'impianto, situato in zona Centobuchi, si trova al confine tra i comuni di San Benedetto del Tronto e Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno. L’allarme è scattato poco dopo le 3:30, mobilitando i Vigili del Fuoco da diversi distaccamenti, inclusi San Benedetto del Tronto, Ancona, Fermo e Teramo. Le squadre sono intervenute prontamente per circoscrivere e domare le fiamme, avviando successivamente le complesse operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area per prevenire la formazione di eventuali focolai residui.

Dettagli dell'Incendio e Interventi

Il rogo ha coinvolto principalmente rifiuti ingombranti, tra cui componenti metallici, legno e plastica, rendendo l’intervento dei soccorritori particolarmente impegnativo a causa della natura dei materiali combustibili presenti nello stabilimento. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’Arpam e dell’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) per condurre accertamenti ambientali e sanitari, affiancati dalla Polizia di Stato. Il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, ha raccomandato ai residenti delle aree limitrofe di prestare attenzione e di chiudere le finestre, sottolineando l'importanza della cautela.

Misure di Prevenzione e Controlli Ambientali

Le autorità locali hanno immediatamente attivato un protocollo di controlli ambientali e sanitari per monitorare attentamente la situazione e valutare ogni potenziale rischio per la salute della popolazione.

In circostanze simili, già verificatesi in passato presso lo stesso stabilimento, sono state adottate misure precauzionali significative. Queste includono il divieto temporaneo di consumo di prodotti vegetali coltivati nel raggio di un chilometro dal luogo dell’incendio e il pascolo di animali da reddito. Viene inoltre imposta la stabulazione chiusa per gli animali da cortile, evitando il razzolamento e fornendo alimenti non esposti all'aria. Tali provvedimenti, proposti dall’Azienda Sanitaria Territoriale, potranno essere modificati o revocati in base agli esiti delle analisi ambientali che saranno condotte dall’Arpam.

Situazione Attuale e Indagini

Oltre all'imponente dispiegamento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici specializzati in monitoraggio ambientale, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche agenti della Polizia di Stato per le indagini del caso.

Al momento, le cause esatte dell’incendio e l'entità complessiva dei danni provocati alla struttura rimangono ancora da chiarire. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza proseguono senza sosta, con l'obiettivo primario di garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente circostante.