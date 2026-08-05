Un vasto incendio sta interessando il monte Moregallo, un'area montuosa di significativa importanza paesaggistica e ambientale situata nel Lecchese, tra i comuni di Valmadrera e Mandello del Lario. L'allarme per il rogo, che ha richiesto un'immediata e intensa mobilitazione di risorse, è scattato nella giornata di ieri, innescando una complessa macchina organizzativa per il contenimento delle fiamme. Le operazioni di spegnimento e di monitoraggio sono proseguite incessantemente per tutta la notte, con un presidio costante garantito dalle unità dei Vigili del Fuoco e dai volontari specializzati dell'Antincendio Boschivo.

La loro presenza sul campo è stata fondamentale per arginare la progressione del fuoco e proteggere le aree più vulnerabili, lavorando senza sosta per prevenire un'ulteriore espansione del fronte.

Interventi coordinati via terra e supporto aereo intensificato

Le squadre a terra, che hanno operato in condizioni difficili anche durante le ore notturne, si sono dedicate con determinazione a circoscrivere il perimetro dell'incendio e a spegnere i focolai più attivi. Con l'arrivo delle prime luci dell'alba, le attività di contrasto al rogo hanno ricevuto un rinforzo cruciale dall'alto, grazie all'impiego di mezzi aerei specializzati. Un Canadair, noto per la sua capacità di sganciare grandi quantità d'acqua, e due elicotteri sono stati prontamente attivati per supportare le operazioni via terra.

Questi velivoli hanno effettuato numerosi lanci, mirando ai punti più critici e difficilmente raggiungibili dalle squadre a terra, contribuendo in modo significativo all'opera di spegnimento e bonifica. La sinergia tra gli interventi a terra e quelli aerei si è rivelata indispensabile per affrontare la vastità e la complessità dell'incendio.

A causa della gravità della situazione e per garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini, le autorità competenti hanno ritenuto necessario disporre la chiusura della strada provinciale Lecco-Bellagio. Questa arteria viaria, di fondamentale importanza per la viabilità locale, rimarrà interdetta al traffico fino a quando la situazione non sarà completamente sotto controllo e non sarà garantita la piena sicurezza del transito.

La riapertura della strada è, infatti, strettamente subordinata all'effettivo contenimento dell'incendio e all'eliminazione di ogni potenziale pericolo derivante dalla caduta di materiale o dalla presenza di fumo.

Timori per la chiesetta di Sant'Isidoro e l'abitato circostante

L'avanzare delle fiamme ha generato una palpabile preoccupazione tra la popolazione e le autorità locali, in particolare per la vicinanza del rogo a importanti strutture e insediamenti abitativi. Tra gli edifici a rischio vi è la storica chiesetta di Sant'Isidoro, un punto di riferimento per la comunità, situata in prossimità dell'area direttamente interessata dall'incendio. La sua posizione rende la struttura particolarmente vulnerabile all'avanzata del fuoco e al calore intenso.

Parallelamente, il vicino abitato, sebbene al momento non direttamente minacciato, è costantemente monitorato per prevenire qualsiasi rischio potenziale. Le squadre di emergenza stanno mantenendo un'attenzione elevata su queste zone sensibili, implementando tutte le misure necessarie per proteggere le abitazioni e salvaguardare l'incolumità delle persone. L'obiettivo primario rimane quello di contenere l'incendio e di evitare che possa arrecare ulteriori danni al patrimonio naturalistico, storico e abitativo della regione.