Un atto di vandalismo ha colpito la targa commemorativa dedicata a Iva Zanicchi, situata all’ingresso di Vaglie, frazione del comune di Ventasso, nell’Appennino reggiano. L'episodio si è verificato a soli due giorni dalla sua inaugurazione, avvenuta venerdì scorso. La targa era stata installata nell'ambito di un progetto significativo volto a celebrare il profondo legame tra la celebre cantante e il territorio montano, valorizzando l'identità culturale della zona.

La condanna del sindaco Ferretti

Il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti, ha prontamente condannato l'accaduto.

In una nota ufficiale, ha definito l'atto vandalico un «gesto grave che colpisce la memoria e l’identità della nostra comunità». Ferretti ha precisato che il danneggiamento non si limita a un manufatto, ma rappresenta un affronto a «un pezzo della memoria e dell’identità della comunità», evidenziando la profonda valenza simbolica e culturale del bene colpito.

Precedenti atti vandalici nel territorio

Questo deplorevole episodio si inserisce in un contesto già delicato, segnato da un precedente atto vandalico che aveva interessato il Palaghiaccio di Cerreto Laghi, altra importante struttura nel medesimo territorio comunale. La reiterazione di tali eventi solleva preoccupazioni sulla sicurezza e il rispetto dei beni pubblici.

Il sindaco ha definito il gesto contro la targa di Iva Zanicchi «ancora più bieco e di basso profilo» rispetto all'episodio precedente, suggerendo una preoccupante escalation.

Impegno per il ripristino e la valorizzazione

Nonostante la gravità degli atti subiti, il sindaco Ferretti ha assicurato che tali azioni non fermeranno l'impegno dell'amministrazione per la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. Il Comune di Ventasso si impegnerà prontamente nel ripristino della targa danneggiata, un'azione concreta che ribadisce la volontà di mantenere viva la memoria e di rafforzare il legame con figure rappresentative come Iva Zanicchi. Il ripristino è un simbolo della resilienza della comunità e della sua determinazione a proteggere il proprio patrimonio culturale e identitario.