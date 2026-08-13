Un anziano di 88 anni è deceduto al Polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento a Verona, due giorni dopo essere stato investito da una Renault nel quartiere delle Golosine. L'incidente si è verificato nella mattinata di martedì. Nonostante i pronti soccorsi e le cure prestate dal personale sanitario, le ferite riportate dall'uomo si sono rivelate troppo gravi, portando al decesso.

Dettagli dell'incidente e indagini in corso

Il sinistro ha comportato la chiusura della strada per oltre due ore, necessaria per i rilievi da parte degli agenti del Nucleo Infortunistica e Motorizzato della Polizia Locale.

Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadina per ricostruire la dinamica dell'investimento. Il conducente della Renault sarà ora indagato per omicidio stradale, come previsto dalle normative in caso di decesso della vittima.

Verona: un bilancio preoccupante di incidenti stradali

Questo tragico evento segna la terza vittima dall'inizio dell'anno a Verona in incidenti stradali. In precedenza, il 6 febbraio, un'altra anziana di 82 anni aveva perso la vita dopo essere stata investita nella zona sud della città. Un ulteriore decesso si era registrato il 1 giugno, quando un motociclista era morto in strada Bresciana.

Un precedente caso analogo risale al dicembre 2023, quando un uomo di 83 anni fu investito sulle strisce pedonali in via Badile da una Golf condotta da un 87enne.

Anche in quella circostanza, l'uomo era deceduto dopo poco più di un mese di ricovero presso il medesimo ospedale Polo Confortini. Il conducente del veicolo era stato indagato per omicidio stradale.

Gli accertamenti da parte delle autorità proseguono per chiarire ogni responsabilità e ricostruire l'esatta dinamica di questi gravi incidenti che continuano a funestare la città di Verona.