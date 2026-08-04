L'Ulss 8 Berica ha confermato la segnalazione di un caso di febbre dengue a Vicenza, che ha interessato un minore recentemente rientrato da un viaggio all’estero. La diagnosi è stata effettuata con prontezza presso il pronto soccorso pediatrico dell’ospedale cittadino, dove il giovane paziente si era presentato con una febbre persistente che ha destato preoccupazione. Attualmente, le condizioni di salute del minore sono buone e stabili. È stato disposto un periodo di isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, una misura precauzionale che sarà mantenuta con rigore fino alla completa scomparsa della febbre, al fine di prevenire ogni possibile ulteriore diffusione.

Disinfestazione straordinaria: un intervento mirato e la collaborazione dei cittadini

In risposta alla segnalazione del caso, è stata immediatamente avviata un’attività di disinfestazione straordinaria, in stretta osservanza del protocollo regionale specificamente elaborato per la prevenzione delle arbovirosi. Questo intervento intensivo si estende su un raggio di circa 200 metri attorno all’abitazione del giovane e avrà una durata complessiva di tre giorni. Le operazioni di disinfestazione non si limiteranno alle sole aree pubbliche, ma coinvolgeranno attivamente anche gli spazi privati. Per garantire la massima efficacia di queste misure, è richiesta l'indispensabile collaborazione dei cittadini residenti nell'area interessata.

Essi sono invitati a facilitare l'accesso degli operatori e ad adottare comportamenti preventivi, come l'eliminazione dei ristagni d'acqua, che possono favorire la proliferazione delle zanzare. La partecipazione attiva della comunità è cruciale per il successo dell'intervento.

Monitoraggio costante e una strategia di prevenzione integrata ed efficace

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 8 Berica sta svolgendo un'attività di monitoraggio costante e approfondito, sia per seguire l’evoluzione clinica del caso segnalato sia per valutare l’efficacia delle operazioni di trattamento e disinfestazione messe in campo. La prevenzione delle arbovirosi, come è stato ampiamente illustrato in una recente conferenza stampa congiunta promossa dalla Conferenza dei sindaci dell’Ulss 8 Berica e dal Dipartimento di Prevenzione, si fonda su una strategia integrata e coordinata.

Questa strategia vede il coinvolgimento sinergico delle amministrazioni comunali, dei servizi sanitari e dell'intera cittadinanza. Le azioni previste sono molteplici e strutturate: includono piani di disinfestazione ordinaria programmati, interventi straordinari rapidi e mirati in caso di identificazione di nuovi focolai, l’emanazione di specifiche ordinanze comunali e l'implementazione di ampie campagne informative. Una particolare attenzione è rivolta alla riduzione dei focolai larvali, attraverso l'eliminazione dei siti di riproduzione delle zanzare, e alla diffusione capillare di informazioni corrette e aggiornate, avvalendosi dei materiali informativi appositamente predisposti dalla Regione Veneto.

L'obiettivo ultimo di queste iniziative è contrastare in modo risolutivo la proliferazione delle zanzare, riconosciute come principali vettori di virus, e salvaguardare la salute pubblica della comunità.