A Falconara (Ancona), Viva Servizi, l'azienda responsabile della gestione del servizio idrico locale, ha implementato un nuovo servizio di vigilanza privata sui pontili cittadini. L'iniziativa mira a prevenire i tuffi pericolosi, in particolare tra i giovani, che continuano a sfidare i divieti nonostante la presenza di cancelli con lucchetto e chiara segnaletica. Questo provvedimento, già operativo da diverse settimane, proseguirà fino alla fine dell'estate, con pattugliamenti attivi ogni giorno dalle 15:00 alle 21:00.

La decisione di rafforzare la sicurezza è stata illustrata dal direttore generale di Viva Servizi, Moreno Clementi.

Egli ha sottolineato come l'obiettivo primario sia quello di scongiurare il rischio che “qualche giovanissimo eluda il divieto ferendosi o peggio”, richiamando alla memoria il tragico annegamento del piccolo Abdou, avvenuto nel giugno 2024 proprio a seguito di un tuffo da un pontile. Clementi ha ribadito l'impegno dell'azienda: “Pur avendo rispettato tutte le prescrizioni di legge, episodi come quello pesano sulle coscienze di chi ha responsabilità decisionali: abbiamo scelto di fare qualcosa di concreto”. L'appello si estende anche alle famiglie, invitate a una maggiore vigilanza sui propri figli, e ai cittadini, esortati ad allertare la polizia municipale in caso di comportamenti a rischio.

Dettagli e finalità della sorveglianza

Il servizio di vigilanza privata, affidato da Viva Servizi a una ditta esterna, rappresenta un'azione concreta e mirata a rafforzare la sicurezza dei pontili. L'attività di sorveglianza, concentrata nelle ore pomeridiane e serali, è stata pensata per agire come un deterrente efficace contro i comportamenti imprudenti. Questa misura si affianca e integra le disposizioni già in vigore, quali l'installazione di cancelli con lucchetto e l'affissione di cartelli di divieto, che purtroppo non si sono rivelati sufficienti a impedire completamente i tuffi e le situazioni di potenziale pericolo.

Contesto di sicurezza e ordine pubblico a Falconara Marittima

L'introduzione della vigilanza sui pontili si inserisce in un più ampio quadro di intensificazione dei controlli e di attenzione alla sicurezza pubblica che sta caratterizzando il territorio di Falconara Marittima.

A riprova di questa linea d'azione, un locale sul lungomare è stato recentemente chiuso per quindici giorni. Il provvedimento, emesso dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ai sensi dell'articolo 100 del TULPS, è scaturito da controlli effettuati il 13 giugno scorso. Durante una serata con dj set non autorizzato e musica ad alto volume, sono emerse gravi irregolarità, tra cui la mancanza delle necessarie autorizzazioni per attività di pubblico spettacolo e della licenza di agibilità. I controlli hanno inoltre portato al sanzionamento di persone per ubriachezza molesta e al ritrovamento di stupefacenti, con un avventore che ha opposto resistenza agli agenti.

La Questura ha evidenziato che la chiusura del locale ha una finalità preventiva e cautelare, volta a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

Questo tipo di intervento rientra pienamente nell'ambito delle azioni coordinate dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Valiante, che ha deciso di rafforzare la presenza e l'attività di controllo sul territorio.