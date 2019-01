Annuncio

L'arancia rossa è una varietà di Citrus Sinensis: questo frutto deriva da una mutazione genetica del tutto naturale dell'arancia bionda, e la denominazione IGP ne riconosce tre tipologie: Moro, Tarocco e Sanguinello. Ad oggi, quest'agrume è molto apprezzato in gran parte del mondo, e viene coltivato soprattutto nelle province siciliane di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa.

Il colore della polpa vermiglia di questo frutto deriva dalla sua capacità di produrre le antocianine, delle sostanze fitochimiche presenti anche nelle bacche, nei lamponi e nei mirtilli.

Inoltre l'arancia rossa è fonte di acido citrico, calcio, fibre, folati e vitamine A, B1, B2, C, K e PP, che consentono all'agrume di avere proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, antitumorali, difensive per stomaco, vista, vasi sanguigni e preventive per calcoli renali, difetti dello sviluppo al sistema nervoso, obesità e pressione alta.

Proprio in questo periodo in cui questo frutto è particolarmente presente, è possibile preparare tre Ricette che contengono l'agrume invernale dalla polpa vermiglia. Si tratta della torta alle mandorle, dei plumcake all'olio di oliva e dei muffin al cocco.

Torta alle mandorle

Tempo di preparazione: 15 minuti; tempo di cottura: 45 minuti; tempo totale: 60 minuti; resa: 8-10 porzioni.

Ingredienti

Per preparare la torta [VIDEO]:

183 g di farina senza glutine;

190 g di zucchero di cocco;

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio;

1/2 cucchiaino di sale marino;

1/2 cucchiaino di lievito in polvere;

7 cucchiai di mandorle tritate;

125 ml di succo d'arancia rossa;

83 ml di olio d'oliva;

scorza di 2 arance rosse grattugiate finemente;

1 cucchiaio d'aceto di sidro di mele;

1 cucchiaino d'estratto di vaniglia;

1 cucchiaino d'estratto di fiori d'arancio;

1 cucchiaino d'estratto di mandorle.

Per lo sciroppo all'arancia rossa (opzionale):

125 ml di succo d'arancia rossa;

1 cucchiaio di sciroppo d’acero.

Preparazione: per la torta alle mandorle preriscaldare il forno a 200 °C e ungere una teglia di 20 cm.

Unire la farina senza glutine, lo zucchero di cocco, il bicarbonato di sodio, il sale marino, il lievito in polvere e le mandorle tritate in una ciotola e mescolare. In un altro recipiente, amalgamare il succo d'arancia rossa, l'olio d'oliva, la scorza di 2 arance rosse grattugiate, l'aceto di sidro di mele, l'estratto di vaniglia, l'estratto di fiori d’arancio e quello di mandorle, quindi versare il composto secco nel liquido e continuare a lavorare il tutto fino ad ottenere una pastella liscia.

Trasferire l'impasto nella teglia da forno unta e cuocere per circa 45 minuti. Una volta raffreddato, capovolgere il dolce e guarnire [VIDEO]con le fettine e lo sciroppo all'arancia rossa (opzionale).

Per preparare lo sciroppo (facoltativo), unire il succo d'arancia rossa e lo sciroppo d'acero in una padella e scaldare a fuoco basso per 5-10 minuti finché il succo non si sarà ridotto leggermente. Quando la torta alle mandorle si sarà raffreddata, vi si potrà versare lo sciroppo ottenuto con l'agrume.

Plumcake all'olio d'oliva

Tempo di preparazione: 10 minuti; tempo di cottura: 20 minuti; tempo totale: 30 minuti; resa: 1 plumcake.

Ingredienti

Per il plumcake all'olio d'oliva:

128 g di farina per dolci;

128 g di farina multiuso;

1 cucchiaino di lievito in polvere;

1/4 cucchiaino di bicarbonato di sodio;

1/4 cucchiaino di sale;

125 ml di olio d'oliva;

180 ml di latte intero;

200 g di zucchero;

3 uova;

1 cucchiaino di estratto di vaniglia;

1 cucchiaio di succo d'arancia rossa;

2 cucchiai di scorza d'arancia rossa.

Per la glassa alla vaniglia:

90 g di burro non salato ammorbidito;

170 g di panna acida;

1 bacca di vaniglia raschiata;

330 g di zucchero a velo.

Procedimento: per il plumcake all'olio d'oliva, preriscaldare il forno a 180 °C e, nel frattempo, preparare uno stampo da forno di 22x12 cm. Sbattere la farina per dolci, la farina multiuso, il lievito in polvere, il bicarbonato di sodio e il sale in una ciotola. In un'altra terrina, invece, unire olio d'oliva, latte intero e zucchero e lavorare finché non risulteranno ben amalgamati. Aggiungere le uova una alla volta poi, continuando a mescolare, unire anche l'estratto di vaniglia, il succo d'arancia rossa e la scorza d'arancia rossa. Versare la parte secca nel liquido, quindi rimestare fino a formare una pastella liscia. Trasferire l'impasto nello stampo da forno e cuocere per 35-45 minuti. Lasciare raffreddare il plumcake all'olio d'oliva su una gratella prima di ricoprirlo con la glassa alla vaniglia.

Per preparare la glassa alla vaniglia, lavorare il burro non salato ammorbidito, quindi unire la panna acida, i semi della bacca di vaniglia raschiata e lo zucchero a velo. Impastare fino a quando il composto non diventerà cremoso e denso e, a questo punto, la glassa potrà essere utilizzata per il dolce.

Muffin al cocco

Tempo di preparazione: 5 minuti; tempo di cottura: 15 minuti; tempo totale: 20 minuti; resa: 12 muffin.

Ingredienti

190 g di zucchero di cocco;

440 g di farina multiuso;

2 cucchiaini di lievito in polvere;

1/4 cucchiaino di sale;

2 uova;

83 ml di burro non salato fuso;

125 ml di latte di mandorla;

125 ml di succo d'arancia rossa;

scorza di un'arancia rossa grattugiata;

1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia;

250 g di fiocchi di cocco.

Indicazioni: Ungere i pirottini per i muffin al cocco. Subito dopo, mescolare tutti gli ingredienti secchi, eccetto i fiocchi di cocco). In un'altra ciotola, invece, amalgamare gli ingredienti liquidi, quindi unirli alla miscela secca fino a formare una pastella. Aggiungere i fiocchi di cocco [VIDEO] e distribuire il composto nei pirottini.

Cuocere a 200 °C per circa 15-20 minuti. Quando i muffin al cocco si saranno raffreddati, spolverare con lo zucchero a velo.