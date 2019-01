Annuncio

La torta di mele e cannella è un dolce fragrante e squisito, ideale per una colazione [VIDEO] perfetta. Il profumo che si sprigiona da una cottura delicata del dessert richiama alla mente i sapori genuini, semplici e gustosi di un tempo. La torta mele e cannella è un must della tradizione pasticceria italiana, assolutamente da provare. L'assenza di latte soddisfa le esigenze e i gusti di chi è intollerante al lattosio. Gli ingredienti semplici di questa ricetta, facile da preparare, garantiscono una fragranza impeccabile.

Sarà possibile consumare il dessert così come esce dal forno, cospargendolo di zucchero a velo o guarnirlo con uno sciroppo di mele, potenziando tutto il gusto della frutta.

Lista degli ingredienti per la torta di mele e cannella

- 2 uova medie

- 12 cucchiai di zucchero

- 12 cucchiai di olio di semi

- 12 cucchiai di farina tipo 00

- 12 cucchiai di latte senza lattosio o acqua

- 1 bustina di lievito per dolci

- 3 mele

- 1 cucchiaino di cannella in polvere

Le dosi consigliate sono per 10 porzioni

Procedimento per la preparazione della torta di mele e cannella

Iniziare per prima cosa a sbucciare le mele, tagliandone due a quadretti e conservando l'ultima per la decorazione.

Separare gli albumi d'uovo dai bianchi e lavorare quest'ultimi a neve fermissima, utilizzando un frullatore elettrico. Tenerli da parte e procedere alla montatura dei tuorli, miscelandoli con lo zucchero fino a ottenere una crema chiara e spumosa. Introdurre l'olio, versare il latte senza lattosio a filo, setacciare la farina e il lievito, integrandoli a pioggia nell'impasto. Montare con energia il composto, incorporando bene tutti gli ingredienti, aromatizzare con la cannella. Inserire i bianchi montati a neve, girando delicatamente il composto con una spatola. Integrare anche i quadretti di mela, mischiando il tutto in modo omogeneo. Imburrare una tortiera [VIDEO] a cerniera o adagiare nel suo interno la carta forno, versare il composto di torta e decorare la superficie con delle fettine di mele.

Quando le fettine saranno appoggiate nell'impasto, premere un po' facendole affondare per metà, in modo che la frutta possa sprigionare tutto il sapore delle mele. Riscaldare il forno, portandolo a una temperatura di 180° C, infornare la torta. La cottura richiederà 45 minuti circa, ma è opportuno controllare se la torta è cotta alla perfezione facendo la prova dello stuzzicadenti. Se affondando il bastoncino di legno nel dessert [VIDEO] non attecchisce parte dell'impasto, la torta è cotta. Sfornarla, lasciarla raffreddare e spolverizzare con abbondante zucchero a velo.