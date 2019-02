Annuncio

Il Carnevale sta arrivando e i dolci tipici della festa in maschera stanno comparendo nelle vetrine delle pasticcerie e sulle pagine dei cuochi e delle massaie di tutta Italia. Tra le tante castagnole e chiacchiere spicca la ricetta alternativa di una torta della tradizione partenopea a base di semolino di grano e di latte vegetale: il migliaccio napoletano fit e light in 3 versioni diverse. Questo adattamento del dolce classico è perfetto per chi ha scelto di seguire un’alimentazione appagante, genuina e semplice e per chi predilige i cibi di qualità e fatti in casa. Ecco i passaggi per preparare questa torta della tradizione partenopea in 3 maniere differenti.

Migliaccio classico

Ingredienti per 1 torta da 8 fette

80 gr di semolino di grano ;

; 1/2 l di latte vegetale ;

; 2 uova + 50 ml di albume ;

+ 50 ml di ; 1 baccello di vaniglia ;

; scorza grattugiata di 1 limone ;

; 1/4 di cucchiaino di stevia dolcificante ;

; zucchero a velo q.b.

Il semolino è sostituibile con la semola bianca o integrale di riso per trasformare il migliaccio classico nella variante senza glutine per celiaci.

Procedimento:

Preriscaldare il forno a 180 ºC. Porre il semolino di grano in un pentolino e unire, girando, il latte vegetale. Mettere sul fornello a fuoco medio e lasciare che addensi. Quando la miscela raggiungerà la consistenza desiderata spegnere e aspettare 5 minuti. Aggiungere le uova, gli albumi, i semi estratti dal baccello di vaniglia, la scorza grattugiata di un limone e la stevia dolcificante e amalgamare il tutto.

Infornare in uno stampo tondo da 18 cm per 30 minuti. Lasciare raffreddare e spolverare con lo zucchero a velo. Conservare in frigorifero.

Valori nutrizionali per 1 fetta:

Calorie: 71 kcal

Carboidrati: 8,7 gr

Proteine: 4,6 gr

Grassi: 1,9 gr

Migliaccio proteico con gocce di cioccolato fondente

Ingredienti per 1 torta da 12 fette

80 gr di semolino di grano ;

; 30 gr di proteine aromatizzate ;

; 350 ml di latte vegetale ;

; 150 ml di acqua ;

; 2 uova + 50 ml di albume ;

+ 50 ml di ; 1 baccello di vaniglia ;

; scorza grattugiata di 1 arancia .

. 30 gr di gocce di cioccolato fondente.

Non compare né stevia dolcificante né fruttosio né zucchero grezzo o semolato perché le proteine aromatizzate conferiscono la dolcezza necessaria al migliaccio proteico con gocce di cioccolato fondente.

Procedimento:

Preriscaldare il forno a 180 ºC. Porre il semolino di grano e le proteine aromatizzate in un pentolino e unire, girando, il latte vegetale e l’acqua. Mettere sul fornello a fuoco medio e lasciare che addensi. Quando la miscela raggiungerà la consistenza desiderata spegnere e aspettare 5 minuti.

Aggiungere le uova, gli albumi, i semi estratti dal baccello di vaniglia e la scorza grattugiata di un’arancia e amalgamare il tutto. Attendere che intiepidisca prima di incorporare le gocce di cioccolato fondente. Infornare in uno stampo tondo da 24 cm per 30 minuti.

Lasciare raffreddare. Conservare in frigorifero.

Valori nutrizionali per 1 fetta:

Calorie: 69 kcal

Carboidrati: 6,5 gr

Proteine: 5,2 gr

Grassi: 2,5 gr

Migliaccio al cacao amaro

Ingredienti per 1 torta da 8 fette:

80 gr di semolino di grano o di semola bianca o integrale di riso;

o di semola bianca o integrale di riso; 20 gr di cacao amaro in polvere;

in polvere; 1/2 l di latte vegetale ;

; 2 uova + 70 ml di albume ;

+ 70 ml di ; 1 baccello di vaniglia ;

; scorza grattugiata di 1 arancia ;

; 1/3 di cucchiaino di stevia dolcificante ;

; 20 g di gocce di cioccolato fondente ;

; zucchero a velo q.b.

Procedimento:

Preriscaldare il forno a 180 ºC.

Porre il semolino di grano o la semola bianca o integrale di riso e il cacao amaro in polvere in un pentolino e unire, girando, il latte vegetale. Mettere sul fornello a fuoco medio e lasciare che addensi. Quando la miscela raggiungerà la consistenza desiderata spegnere e aspettare 5 minuti.

Aggiungere le uova, gli albumi, i semi estratti dal baccello di vaniglia, la scorza grattugiata di un’arancia e la stevia dolcificante e amalgamare il tutto. Versare in uno stampo tondo da 18 cm e cospargere con le gocce di cioccolato fondente. Infornare per 30 minuti.

Lasciare raffreddare e spolverare con lo zucchero a velo. Conservare in frigorifero.

Valori nutrizionali per 1 fetta: