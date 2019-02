Annuncio

Il petto di pollo è una carne bianca sana e leggera, amata da quasi tutti sia per la sua versatilità che per il suo costo abbastanza basso. Questa carne va servita sempre ben cotta, a causa della sua alta carica di batteri.

Di seguito quattro ricette gustosissime per cucinarla in modo originale.

Petto di pollo al curry

Questa è una ricetta tipica indiana, ricco di spezie e semplice da preparare, infatti gli ingredienti necessari non sono molti.

Ingredienti per 4 persone:

300 g. di petti di pollo

1 cipolla

1 carota

2 mele

olio extravergine d'oliva

1 cucchiaio di curry

brodo vegetale (q.b)

1 peperone

1/2 bicchiere di vino bianco

sale (q.b)

Preparazione:

Tagliare i petti di pollo a tocchetti, soffriggere la cipolla tritata in una padella con l'olio d'oliva.

Dopodiché unirvi il petto di pollo e lasciar rosolare per qualche minuto, aggiungere la carota affettata e schiumare con il vino bianco secco. A questo punto aggiungere il curry, il peperone e le mele tagliate a cubetti, un pizzico di sale e il brodo vegetale.

Lasciar cucinare per circa 15/20 minuti e infine servire caldo.

Ai funghi

Un secondo piatto adatto ad una cena leggera e dai sapori autunnali, da presentare anche agli ospiti e condividere con gli amici.

Ingredienti per 4 persone:

8 filetti di petto di pollo

8 fette di provola dolce

250 g. di polpa di pomodoro

1 bicchiere di vino bianco

1 cipolla

400 g. di funghi champignon

olio e sale (q.b)

farina

pepe e timo (q.b)

Preparazione:

Tagliare il pollo a fette e farcirlo con la provola, creando degli involtini che verranno passati poi nella farina. Rosolare in una padella con la cipolla e il timo, sfumare con il vino bianco e aggiungere la polpa di pomodoro e lasciar cuocere per qualche minuto. Dopodiché aggiungervi gli champignon e far terminare la cottura.

Con le zucchine

Il petto di pollo con zucchine e aceto balsamico può essere consumato, per la sua leggerezza, sia a pranzo che a cena; è un piatto semplice e veloce.

Ingredienti per 4 persone:

300 g. di petto di pollo

3 zucchine tagliate a cubetti

farina (q.b)

aceto balsamico (q.b)

sale (q.b)

1 noce di burro

Preparazione:

Tagliare il pollo a strisce, metterlo in una boule e unirvi le zucchine e la farina mescolando con le mani. Scaldare sul fuoco una padella sciogliendovi il burro, unirvi il pollo e le zucchine e lasciar cucinare per qualche minuto. Aggiungere il sale e l'aceto balsamico, infine ultimare la cottura facendolo glassare.

Involtini di petto di pollo

Questi involtini sono una perfetta alternativa per cucinare in maniera diversa il pollo, apprezzati dai grandi ma anche dai bambini.

Ingredienti per 4 persone:

4 fette di petto di pollo

4 fette di scamorza

prosciutto cotto a fette (q.b)

sale e pepe (q.b)

olio extravergine d'oliva

Preparazione:

Pulire il pollo e battere le fette col batticarne, appoggiare sopra ogni fetta una fettina di scamorza. Arrotolare e chiudere con degli stecchini in modo tale che durante la cottura l'involtino non si rompa.

Ricoprire una teglia con la carta forno e adagiarvi sopra i petti di pollo. Aggiungere sale, pepe e un filo d'olio, infine cucinare in forno a 180° per circa 15/minuti.